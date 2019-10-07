«Барселона» разгромила «Севилью», матч каталонцы завершали вдевятером

Начало разгрому гостей на 27-й минуте положил Луис Суарес. Ассистировал уругвайцу Нелсон Семеду. Через пять минут забитым мячом с паса Артура Рамоса отметился Артуро Видаль. Третий мяч в ворота «Севильи» провёл Усман Дембеле. Второй ассист в свой актив записал Артур. Точку в матче на 78-й минуте ударом со штрафного установил Лионель Месси, для которого этот гол стал первым в сезоне.