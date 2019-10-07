Текущие события
Футбол. Зарубежный
6.10
Сент-Этьен
Лион
10
Футбол. Зарубежный
6.10
Барселона
Севилья
40
Футбол. Зарубежный
6.10
Интер
Ювентус
12
Футбол. Зарубежный
6.10
Реал Сосьедад
Хетафе
12
Футбол. Премьер-лига
6.10
Краснодар
Спартак
21
Футбол. Зарубежный
6.10
Айнтрахт Ф
Вердер
22
Футбол. Зарубежный
6.10
Торино
Наполи
00
Футбол. Зарубежный
6.10
Ньюкасл Юнайтед
Манчестер Юнайтед
10
Футбол. Зарубежный
6.10
Ренн
Реймс
01
Футбол. Зарубежный
6.10
Вальядолид
Атлетико
00
Футбол. Премьер-лига
6.10
ЦСКА
Ростов
13
Футбол. Зарубежный
6.10
Вольфсбург
Унион Б
10
Футбол. Зарубежный
6.10
Арсенал
Борнмут
10
Футбол. Зарубежный
6.10
Манчестер Сити
Вулверхэмптон Уондерерс
02
Футбол. Зарубежный
6.10
Саутгемптон
Челси
14
Футбол. Зарубежный
6.10
Лилль
Ним
22
Футбол. Зарубежный
6.10
Аталанта
Лечче
31
Футбол. Зарубежный
6.10
Болонья
Лацио
22
Футбол. Зарубежный
6.10
Рома
Кальяри
11
Футбол. Зарубежный
6.10
Сельта
Атлетик
10
Футбол. Зарубежный
6.10
Боруссия М
Аугсбург
51
Футбол. Премьер-лига
6.10
Локомотив
Арсенал Т
21
Футбол. Зарубежный
6.10
Фиорентина
Удинезе
10
Футбол. Зарубежный
6.10
Мальорка
Эспаньол
20
Все события
Фоторепортажи
33Позор «Спартака» довел ребенка до слез
12А вы помните, как забивали Савин и Денисов? 13 лет победе молодежной сборной России над Португалией
00:16 (мск), источник: Чемпионат.com

«Барселона» разгромила «Севилью», матч каталонцы завершали вдевятером

«Барселона» разгромила «Севилью» в матче 8-го тура чемпионата Испании.

Наверх
Источник: Reuters

Встреча проходила на «Камп Ноу» в Барселоне и завершилась со счётом 4:0.

Начало разгрому гостей на 27-й минуте положил Луис Суарес. Ассистировал уругвайцу Нелсон Семеду. Через пять минут забитым мячом с паса Артура Рамоса отметился Артуро Видаль. Третий мяч в ворота «Севильи» провёл Усман Дембеле. Второй ассист в свой актив записал Артур. Точку в матче на 78-й минуте ударом со штрафного установил Лионель Месси, для которого этот гол стал первым в сезоне.

Матч «Барселона» завершала вдевятером. В течение одной минуты с поля были удалены Рональд Араухо и Дембеле. Первый получил прямую красную карточку за фол последней надежды. Второй был удалён после повторного предупреждения.

Барселона
4:0
Первый тайм: 3:0
Севилья
Футбол, Испания, Тур 86.10.2019, 22:00 (МСК UTC+3)Camp Nou
Главные тренеры
Эрнесто ВальвердеХулен Лопетеги
Голы
Луис Суарес(Нелсон Семеду)27′
Артуро Видаль(Артур)32′
Усман Дембеле(Артур)35′
Лионель Месси78′
Составы команд
1Марк-Андре тер Штеген
1Томаш Вацлик
20Сержи Роберто
16Гонсалес Хесус Навас
2Нелсон Семеду
39′
23Серхио Регилон
22′
3Жерар Пике
85′
6Даниэл Каррису
34′
21Френки де Йонг
20Диегу Карлос
9Луис Суарес
64′
5Лукас Окампос
10Лионель Месси
10Эвер Банега
90+1′
11Усман Дембеле
53′88′
25Фернанду Режес
6Жан-Клер Тодибо
73′
8Нолито
45′
33Рональд Араухо
87′
11Мунир Эль-Хаддади
22Артуро Видаль
70′
19Люк де Йонг
65′
4Иван Ракитич
14Хавьер Эрнандес
8Артур
65′
21Оливер Торрес
45′
5Серхио Бускетс
88′
24Хоан Хордан
Статистика
5Желтые карточки3
2Красные карточки0
0Голевые моменты0
15Удары (всего)16
8Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
7Угловые10
10Фолы12
3Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяАнтонио Матеу Лаос(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Барселона
НовостиМатчиСоставСтатистика
Севилья
НовостиМатчиСоставСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Фанаты требовали у журналистки показать грудь. Она ответила!
Жена Кокорина шикарно отдыхала, пока муж был в тюрьме!
«Ростов» — великий. Так ЦСКА давно никто не «возил»
Может, дело не в Кононове? «Спартак» снова проиграл
«Ювентус» вышел на первое место в чемпионате Италии
Овечкин выдал худший старт сезона в НХЛ за 7 лет
«Манчестер Сити» проиграл в домашнем матче АПЛ
«Челси» одержал разгромную выездную победу в АПЛ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь