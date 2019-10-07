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00:59 (мск), источник: Чемпионат.com

В топ-5 европейских лигах осталось 2 команды, не проигрывавшие в этом сезоне

После матчей завершившегося уик-энда в пяти ведущих европейских чемпионатах осталось только две команды, которые ещё не проигрывали в текущем сезоне с учётом выступлений во всех турнирах.

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Источник: AFP 2019

До сих пор без поражений идут только «Ювентус» и «Вольфсбург». «Старая синьора» в чемпионате Италии выиграла 6 матчей при 1 ничьей. В Лиге чемпионов туринская команда провела 2 встречи. В её активе победа и ничья. «Вольфсбург» в чемпионате Германии выиграл 4 матча при 3 ничьих. На счету команды в Лиге Европы победа и ничья. Ещё дну победу «Вольфсбург» одержал в Кубке Германии.

Отметим, что «Ювентус» в турнирной таблице итальянской Серии А лидирует, а «Вольфсбург» в немецкой Бундеслиге занимает 2-е место, уступая очко мёнхенгладбахской «Боруссии».

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