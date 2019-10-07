В топ-5 европейских лигах осталось 2 команды, не проигрывавшие в этом сезоне

До сих пор без поражений идут только «Ювентус» и «Вольфсбург». «Старая синьора» в чемпионате Италии выиграла 6 матчей при 1 ничьей. В Лиге чемпионов туринская команда провела 2 встречи. В её активе победа и ничья. «Вольфсбург» в чемпионате Германии выиграл 4 матча при 3 ничьих. На счету команды в Лиге Европы победа и ничья. Ещё дну победу «Вольфсбург» одержал в Кубке Германии.