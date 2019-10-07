Экс-футболист «Астаны» забил победный гол за клуб испанской Ла Лиги

Сербский полузащитник отличился в гостевом матче восьмого тура чемпионата Испании с «Реал Сосьедад». Максимович забил на 89-й минуте и принес «Хетафе» волевую победу — 2:1. Еще один мяч забил Хайме Мата (на 69-й минуте).

За «Астану» Максимович выступал с 2015 по 2017 год. Он дважды становился чемпионом Казахстана, выигрывал Кубок и играл в групповых раундах Лиги чемпионов и Лиги Европы. В 2017 году хавбек в качестве свободного агента перешел в испанскую «Валенсию», но перед началом этого сезона за 5,5 миллиона евро был продан в «Хетафе».