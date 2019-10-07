Экс-футболист «Астаны» забил победный гол за клуб испанской Ла Лиги
Бывший футболист «Астаны» Неманья Максимович забил победный гол за испанский «Хетафе», сообщает корреспондент Vesti.kz.
Бывший футболист «Астаны» Неманья Максимович забил победный гол за испанский «Хетафе», сообщает корреспондент Vesti.kz.
Сербский полузащитник отличился в гостевом матче восьмого тура чемпионата Испании с «Реал Сосьедад». Максимович забил на 89-й минуте и принес «Хетафе» волевую победу — 2:1. Еще один мяч забил Хайме Мата (на 69-й минуте).
У хозяев отличился Микель Мерино (5-я). При этом «Реал Сосьедад» играл в меньшинстве с 53-й минуты
Для Максимовича этот гол стал первым в текущем сезоне в шести матчах Ла Лиги.
За «Астану» Максимович выступал с 2015 по 2017 год. Он дважды становился чемпионом Казахстана, выигрывал Кубок и играл в групповых раундах Лиги чемпионов и Лиги Европы. В 2017 году хавбек в качестве свободного агента перешел в испанскую «Валенсию», но перед началом этого сезона за 5,5 миллиона евро был продан в «Хетафе».
|Иманол Альгвасиль
|Пепе Бордалас
|Микель Мерино(Кристиан Порту)
|5′
|Хайме Мата(Дамиан Суарес)
|69′
|Неманья Максимович(Родригес Анхель)
|89′
|13
|Мигель Анхель Мойя
|13
|Давид Сория
|2
|Хосеба Сальдуа
|2
|Даконам Джене
|3
|Диего Льоренте
10′53′
|6
|Леандро Кабрера
80′
|6
|Ариц Элустондо
|15
|Марк Кукурелья
|20
|Начо Монреаль
|22
|Дамиан Суарес
44′
|8
|Микель Мерино
|20
|Неманья Максимович
|10
|Микель Оярсабаль
|21
|Файкаль Фажр
73′
|21
|Мартин Эдегор
|7
|Хайме Мата
32′
|7
|Кристиан Порту
80′
|12
|Аллан Ньом
45′
|22
|Андер Барренечеа
|25
|Кенеди
|16
|Андер Гевара
72′
|19
|Видаль Хорхе Молина
64′
|19
|Александр Исак
|9
|Родригес Анхель
|9
|да Силва Виллиан Жозе
58′
|23
|Давид Ремесейро Хасон
81′
|5
|Игор Субельдия
|24
|Давид Тимор
|2
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|6
|Удары (всего)
|13
|3
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|0
|3
|Угловые
|8
|20
|Фолы
|15
|5
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Пабло Гонсалес Фуэртес(Испания)