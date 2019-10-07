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09:29 (мск), источник: Газета.Ру

Конте отреагировал на первое поражение в чемпионате Италии

Главный тренер миланского «Интера» Антонио Конте после поражения от туринского «Ювентуса» в седьмом туре итальянской Серии А похвалил своих соперников.

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Источник: Reuters

Об этом сообщает Football Italia.

Экс-наставник бьянконери отметил, что его бывший клуб был мощнее в атаке.

«Ювентус» продемонстрировал прекрасное нападение. У нас тоже были шансы, но опыт и качество большого клуба обеспечили разницу. В настоящий момент мы не должны сравнивать себя с командой Сарри. Они находятся на другом уровне, во всех смыслах. Мы только делаем первые шаги в направлении к ним, — сказал Конте.

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Первый тайм: 1:1
Ювентус
Футбол, Италия, Тур 76.10.2019, 21:45 (МСК UTC+3)Giuseppe Meazza
Главные тренеры
Антонио КонтеМаурицио Сарри
Голы
Лаутаро Мартинес18′
Пауло Дибала(Миралем Пьянич)4′
Гонсало Игуаин(Родриго Бентанкур)80′
Составы команд
1Самир Ханданович
1Войчех Щенсны
6Стефан де Фрай
16Хуан Куадрадо
37Милан Шкриньяр
12Алекс Сандру
13′
33Данило Д`Амброзио
4Маттейс де Лигт
18Квадво Асамоа
19Леонардо Бонуччи
23Николо Барелла
90′
5Миралем Пьянич
85′
77Марсело Брозович
14Блез Матюиди
9Ромелу Лукаку
7Криштиану Роналду
2Диего Годин
54′
6Сами Хедира
62′
95Алессандро Бастони
30Родриго Бентанкур
12Стефано Сенси
34′
10Пауло Дибала
71′
8Матиас Весино
88′
23Эмре Джан
84′
10Лаутаро Мартинес
78′
33Федерико Бернардески
62′
16Маттео Политано
21Гонсало Игуаин
Статистика
2Желтые карточки3
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
10Удары (всего)18
3Удары в створ6
0Штанги, перекладины0
7Угловые2
22Фолы9
2Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяДжанлука Рокки(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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