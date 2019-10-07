Конте отреагировал на первое поражение в чемпионате Италии

«Ювентус» продемонстрировал прекрасное нападение. У нас тоже были шансы, но опыт и качество большого клуба обеспечили разницу. В настоящий момент мы не должны сравнивать себя с командой Сарри. Они находятся на другом уровне, во всех смыслах. Мы только делаем первые шаги в направлении к ним, — сказал Конте.