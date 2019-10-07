Конте отреагировал на первое поражение в чемпионате Италии
Главный тренер миланского «Интера» Антонио Конте после поражения от туринского «Ювентуса» в седьмом туре итальянской Серии А похвалил своих соперников.
Главный тренер миланского «Интера» Антонио Конте после поражения от туринского «Ювентуса» в седьмом туре итальянской Серии А похвалил своих соперников.
Об этом сообщает Football Italia.
«Ювентус» продемонстрировал прекрасное нападение. У нас тоже были шансы, но опыт и качество большого клуба обеспечили разницу. В настоящий момент мы не должны сравнивать себя с командой Сарри. Они находятся на другом уровне, во всех смыслах. Мы только делаем первые шаги в направлении к ним, — сказал Конте.
|Антонио Конте
|Маурицио Сарри
|Лаутаро Мартинес
|18′
|Пауло Дибала(Миралем Пьянич)
|4′
|Гонсало Игуаин(Родриго Бентанкур)
|80′
|1
|Самир Ханданович
|1
|Войчех Щенсны
|6
|Стефан де Фрай
|16
|Хуан Куадрадо
|37
|Милан Шкриньяр
|12
|Алекс Сандру
13′
|33
|Данило Д`Амброзио
|4
|Маттейс де Лигт
|18
|Квадво Асамоа
|19
|Леонардо Бонуччи
|23
|Николо Барелла
90′
|5
|Миралем Пьянич
85′
|77
|Марсело Брозович
|14
|Блез Матюиди
|9
|Ромелу Лукаку
|7
|Криштиану Роналду
|2
|Диего Годин
54′
|6
|Сами Хедира
62′
|95
|Алессандро Бастони
|30
|Родриго Бентанкур
|12
|Стефано Сенси
34′
|10
|Пауло Дибала
71′
|8
|Матиас Весино
88′
|23
|Эмре Джан
84′
|10
|Лаутаро Мартинес
78′
|33
|Федерико Бернардески
62′
|16
|Маттео Политано
|21
|Гонсало Игуаин
|2
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|10
|Удары (всего)
|18
|3
|Удары в створ
|6
|0
|Штанги, перекладины
|0
|7
|Угловые
|2
|22
|Фолы
|9
|2
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Джанлука Рокки(Италия)