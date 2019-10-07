Массовая драка футболистов привела к восьми удалениям

Источник: Twitter Deportes Publinews

Потасовке предшествовала перепалка футболистов. После этого произошла драка, в которой поучаствовали почти все находившиеся на поле спортсмены.

В результате главный арбитр встречи удалил шестерых футболистов: двоих у «Мунисипаля» и четверых у «Шелаху», а также главных тренеров обоих клубов. Встреча завершилась победой «Мунисипаля» со счетом 2:0.