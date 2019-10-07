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09:49 (мск), источник: Lenta.Ru

Массовая драка футболистов привела к восьми удалениям

В матче чемпионата Гватемалы по футболу между клубами «Шелаху» и «Мунисипалем» произошла массовая драка, которая привела в общей сложности удалениям шести игроков и двух тренеров. Об этом сообщает publinews.gt.

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Источник: Twitter Deportes Publinews

Потасовке предшествовала перепалка футболистов. После этого произошла драка, в которой поучаствовали почти все находившиеся на поле спортсмены.

В результате главный арбитр встречи удалил шестерых футболистов: двоих у «Мунисипаля» и четверых у «Шелаху», а также главных тренеров обоих клубов. Встреча завершилась победой «Мунисипаля» со счетом 2:0.

30 сентября массовой дракой завершился товарищеский матч по американскому футболу между сборными Казахстана и Грузии. Один из игроков грузинской команды нанес удар шлемом по лицу упавшего на землю соперника, после чего вспыхнула потасовка.

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