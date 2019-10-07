Новый чемпион появился на горизонте. Обзор 29-го тура КПЛ

«Кайрат» одержал более чем убедительную победу над «Актобе», забив шесть безответных мячей и, по сути, еще на шаг приблизив «красно-белых» к вылету в первую лигу. Кроме того, южане закрепили свое текущее лидерство, сделав серьезную заявку на чемпионство. И чтобы сохранить хорошие шансы на его завоевание, им в следующем туре как минимум нужно не проиграть «Астане» в столице Казахстана, а желательно даже победить. Можно сказать, что именно этот поединок решит дальнейшую судьбу первого места.

Тем более что та же «Астана» допустила досадную осечку в гостевом матче с «Ордабасы» (1:1). Наверное, северяне могли бы сыграть гораздо лучше и собраннее, но как получилось — так получилось. Хотя это обстоятельство не сказалось на турнирном положении столичного клуба, замыкающего призовую тройку, вот только отставание от лидирующего «Кайрата» увеличилось до пяти очков. Несмотря на это, для команды Романа Григорчука пока ничего не потеряно, она по-прежнему способна защитить свой титул, если, конечно, выиграет оставшиеся пять матчей.

«Жетысу» отметился на своем поле волевой победой над «Иртышом» (2:1). На восьмой минуте счет открыл защитник павлодарцев Руслан Есимов, а после перерыва гости пропустили ответный мяч от своего бывшего игрока Аслана Дарабаева. Ну, а точку в матче на 88-й минуте поставил форвард семиреченцев Мартин Тошев. Возможно, «Иртыш» не заслуживал поражения, однако в некоторых эпизодах сыграл не лучшим образом, что и предопределило исход встречи. В таблице талдыкорганцы застолбили за собой пятое место, а павлодарцы остались на девятой строчке.

«Тараз» прыгнул выше головы, в то время как начало гостевого матча с «Окжетпесом» вышло для него удручающим. К 28-й минуте таразцы «горели» 0:2, но впоследствии не только отыгрались, но и вырвали победу со счетом 3:2. Выгрызенные очки на характере должны придать южанам уверенности в собственных силах в борьбе за выживание. По итогам минувшего тура они удержались на приемлемом десятом месте, впрочем, и синегорцы не опустились ниже седьмой позиции.