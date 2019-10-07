Участник Лиги Европы подписал контракт с основным защитником сборной Казахстана

29-летний футболист подписал контракт с костанайским «Тоболом» и присоединится к новому клубу на первом учебно-тренировочном сборе будущей зимой.

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Марочкин вел переговоры с рядом клубов КПЛ и из имеющихся вариантов выбрал «Тобол».

Отметим, что к основному защитнику сборной Казахстана активно присматривались «Астана» и «Кайрат», однако они не могли гарантировать ему место в стартовом составе.

В нынешнем сезоне КПЛ Марочкин провел 26 матчей, в которых забил два мяча. Также он сыграл три матча в Кубке Казахстана и помог кызылординцам завоевать почетный трофей.

За сборную Казахстана центральный защитник дебютировал 8 июня текущего года в гостевом матче против команды Бельгии. Всего в отборочном цикле чемпионата Европы-2020 провел три матча, став таким образом основным футболистом национальной команды.