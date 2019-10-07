Участник Лиги Европы подписал контракт с основным защитником сборной Казахстана
Защитник кызылординского «Кайсара» Александр Марочкин по окончании сезона покинет нынешнюю команду, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Защитник кызылординского «Кайсара» Александр Марочкин по окончании сезона покинет нынешнюю команду, сообщает корреспондент Vesti.kz.
29-летний футболист подписал контракт с костанайским «Тоболом» и присоединится к новому клубу на первом
Марочкин вел переговоры с рядом клубов КПЛ и из имеющихся вариантов выбрал «Тобол».
Отметим, что к основному защитнику сборной Казахстана активно присматривались «Астана» и «Кайрат», однако они не могли гарантировать ему место в стартовом составе.
В нынешнем сезоне КПЛ Марочкин провел 26 матчей, в которых забил два мяча. Также он сыграл три матча в Кубке Казахстана и помог кызылординцам завоевать почетный трофей.
За сборную Казахстана центральный защитник дебютировал 8 июня текущего года в гостевом матче против команды Бельгии. Всего в отборочном цикле чемпионата Европы-2020 провел три матча, став таким образом основным футболистом национальной команды.
«Тобол» в текущем сезоне КПЛ идет в числе лидеров и претендует на чемпионский титул. Команда минувшим летом неудачно выступила в квалификации Лиги Европы, уступив по сумме двух матчей клубу из Люксембурга — «Женесс».