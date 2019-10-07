Спаллетти и Пиоли — главные кандидаты на пост главного тренера «Милана»

«Милан» в матче 7-го тура Серии А обыграл «Дженоа» со счётом 2:1. Тем не менее этот успех вряд ли спасёт Джампаоло. «Дженоа», ведущий борьбу за выживание, был близок к тому, чтобы отыграться, но в концовке хозяева не реализовали пенальти.