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12:37 (мск), источник: Vesti.kz

«Актобе» уволил футболистов за участие в договорных матчах

Главный тренер «Актобе-Жас» Мухтар Еримбетов прокомментировал ситуацию вокруг участия игроков команды в договорных матчах. Его слова приводит официальный сайт клуба.

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— Прежде всего хотел бы еще раз извиниться лично перед Кабировичем (Саматом Смаковым — авт.). Я от имени тех ребят нашей команды, кто всегда честно отрабатывал на поле, уже приносил извинения перед генеральным директором на собрании, где обсуждался этот инцидент. Хочу сделать теперь это и публично. Самат Смаков, по сути, не местный. Но настолько прикипел к нашему городу, к клубу и его болельщикам, что, встав у руля клуба, вкладывает душу, сердце и порой свои средства.

А наши местные ребята-актюбинцы, получается, вонзили всему и тренерскому штабу, и Кабировичу, и всем, кому небезразлична судьба клуба и всего актюбинского футбола, нож в спину.

Эту команду в начале года руководство сохранило, несмотря на тяжелую ситуацию в клубе, чтобы эти же местные ребята не остались без футбола и без работы. В этом сезоне все три команды (основная, первая лига и вторая лига), сплотившись как единый кулак, защищали честь клуба, помогая друг другу в каждой игре. Тем самымкаждый футболист понимал, что в любой момент нужно будет биться за каждую игру.

Первые трое попавшихся футболистов были уволены еще 17 сентября. Остальных, кого затем по цепочке выявили, были уволены 26 сентября. Можно было бы сразу раскрыть имена нечистых на руку игроков, тем более что они сознались во всем. Но генеральный директор, зная нрав болельщиков и опасаясь за последствия для уже бывших наших игроков, не стал предавать огласке фамилии.

P. S. Генеральный директор ФК «Актобе» в данное время находится в Казахстанской федерации футбола. После выяснения всех аспектов ситуации Самат Смаков даст комментарий по сложившейся ситуации.

Добавим, что «Актобе-Жас» идет на последнем месте в первой лиге Казахстана, набрав три очка в 23 играх.

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