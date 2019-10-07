Испанские СМИ обвиняют Пике в умышленном получении желтой карточки
Испанское издание Marca утверждает, что защитник «Барселоны» Жерар Пике умышленно получил желтую карточку в матче восьмого тура ла лиги с «Севильей» (4:0).
Испанское издание Marca утверждает, что защитник «Барселоны» Жерар Пике умышленно получил желтую карточку в матче восьмого тура ла лиги с «Севильей» (4:0).
Футболист получил предупреждение в концовке игры за откидку мяча. Таким образом, он пропустит следующий матч чемпионате Испании против «Эйбара». При этом он сможет сыграть с «Реалом» — «Барсе» предстоит сыграть в
32-летний защитник в текущем сезоне провел десять матчей за «Барсу» и забил один мяч.
|Эрнесто Вальверде
|Хулен Лопетеги
|Луис Суарес(Нелсон Семеду)
|27′
|Артуро Видаль(Артур)
|32′
|Усман Дембеле(Артур)
|35′
|Лионель Месси
|78′
|1
|Марк-Андре тер Штеген
|1
|Томаш Вацлик
|20
|Сержи Роберто
|16
|Гонсалес Хесус Навас
|2
|Нелсон Семеду
39′
|23
|Серхио Регилон
22′
|3
|Жерар Пике
85′
|6
|Даниэл Каррису
34′
|21
|Френки де Йонг
|20
|Диегу Карлос
|9
|Луис Суарес
64′
|5
|Лукас Окампос
|10
|Лионель Месси
|10
|Эвер Банега
90+1′
|11
|Усман Дембеле
53′88′
|25
|Фернанду Режес
|6
|Жан-Клер Тодибо
73′
|8
|Нолито
45′
|33
|Рональд Араухо
87′
|11
|Мунир Эль-Хаддади
|22
|Артуро Видаль
70′
|19
|Люк де Йонг
65′
|4
|Иван Ракитич
|14
|Хавьер Эрнандес
|8
|Артур
65′
|21
|Оливер Торрес
45′
|5
|Серхио Бускетс
88′
|24
|Хоан Хордан
|5
|Желтые карточки
|3
|2
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|15
|Удары (всего)
|16
|8
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|0
|7
|Угловые
|10
|10
|Фолы
|12
|3
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Антонио Матеу Лаос(Испания)