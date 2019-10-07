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15:37 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Испанские СМИ обвиняют Пике в умышленном получении желтой карточки

Испанское издание Marca утверждает, что защитник «Барселоны» Жерар Пике умышленно получил желтую карточку в матче восьмого тура ла лиги с «Севильей» (4:0).

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Источник: AP 2019

Футболист получил предупреждение в концовке игры за откидку мяча. Таким образом, он пропустит следующий матч чемпионате Испании против «Эйбара». При этом он сможет сыграть с «Реалом» — «Барсе» предстоит сыграть в эль-класико 26 октября. Издание подозревает, что футболист таким образом решил «обнулиться».

32-летний защитник в текущем сезоне провел десять матчей за «Барсу» и забил один мяч.

Барселона
4:0
Первый тайм: 3:0
Севилья
Футбол, Испания, Тур 86.10.2019, 22:00 (МСК UTC+3)Camp Nou
Главные тренеры
Эрнесто ВальвердеХулен Лопетеги
Голы
Луис Суарес(Нелсон Семеду)27′
Артуро Видаль(Артур)32′
Усман Дембеле(Артур)35′
Лионель Месси78′
Составы команд
1Марк-Андре тер Штеген
1Томаш Вацлик
20Сержи Роберто
16Гонсалес Хесус Навас
2Нелсон Семеду
39′
23Серхио Регилон
22′
3Жерар Пике
85′
6Даниэл Каррису
34′
21Френки де Йонг
20Диегу Карлос
9Луис Суарес
64′
5Лукас Окампос
10Лионель Месси
10Эвер Банега
90+1′
11Усман Дембеле
53′88′
25Фернанду Режес
6Жан-Клер Тодибо
73′
8Нолито
45′
33Рональд Араухо
87′
11Мунир Эль-Хаддади
22Артуро Видаль
70′
19Люк де Йонг
65′
4Иван Ракитич
14Хавьер Эрнандес
8Артур
65′
21Оливер Торрес
45′
5Серхио Бускетс
88′
24Хоан Хордан
Статистика
5Желтые карточки3
2Красные карточки0
0Голевые моменты0
15Удары (всего)16
8Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
7Угловые10
10Фолы12
3Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяАнтонио Матеу Лаос(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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