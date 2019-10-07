Испанские СМИ обвиняют Пике в умышленном получении желтой карточки

Футболист получил предупреждение в концовке игры за откидку мяча. Таким образом, он пропустит следующий матч чемпионате Испании против «Эйбара». При этом он сможет сыграть с «Реалом» — «Барсе» предстоит сыграть в эль-класико 26 октября. Издание подозревает, что футболист таким образом решил «обнулиться».