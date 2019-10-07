Вальдес уволен из «Барселоны» спустя три месяца после возвращения

По информации издания, каталонский клуб уволил специалиста сразу по нескольким причинам. Во-первых, за несколько месяцев сотрудничества Вальдесу так и не удалось найти общий язык с руководством и в особенности с директором по развитию молодёжного футбола Патриком Клюйвертом. В частности, Виктор ставил своим подопечным игру по схеме «4−4−2» и отказывался менять её на «4−3−3», которую используют во всех командах сине-гранатовых.



Также свою роль сыграло решение Вальдеса о прекращении выступления «Барселоны» в турнире Otten Cup. Помимо этого специалист не посещал традиционные встречи тренеров клуба. Не помогли ему и результаты команды, которая потерпела два поражения на старте Юношеской лиги УЕФА.



Виктор является воспитанником «Барселоны», в систему которой поступил в 1995 году. За главную команду сине-гранатовых голкипер выступал с 2000 по 2014 год и за это время успел завоевать с ней 21 трофей. После ухода из клуба он играл за «Манчестер Юнайтед», «Стандард» и «Мидлсбро», а в прошлом году завершил карьеру.