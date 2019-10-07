Вальдес уволен из «Барселоны» спустя три месяца после возвращения
Главный тренер «Барселоны» U19 Виктор Вальдес был отправлен в отставку со своей должности, сообщает Marca.
Главный тренер «Барселоны» U19 Виктор Вальдес был отправлен в отставку со своей должности, сообщает Marca.
По информации издания, каталонский клуб уволил специалиста сразу по нескольким причинам.
Также свою роль сыграло решение Вальдеса о прекращении выступления «Барселоны» в турнире Otten Cup. Помимо этого специалист не посещал традиционные встречи тренеров клуба. Не помогли ему и результаты команды, которая потерпела два поражения на старте Юношеской лиги УЕФА.
Виктор является воспитанником «Барселоны», в систему которой поступил в 1995 году. За главную команду