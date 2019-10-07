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18:04 (мск), источник: Спорт-Экспресс

СМИ: Спаллетти согласился возглавить «Милан»

Бывший тренер «Интера» Лучано Спаллетти согласился возглавить «Милан».

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Источник: AP 2019

Стороны достигли принципиальной договоренности, сообщает Sky Italia.

Теперь «россонери» нужно договориться «Интером». У Спаллетти до сих пор есть действующий контракт с «нерадзурри», рассчитанный до лета 2021 года. По соглашению, итальянец получает около 5 миллионов евро в год, и для его расторжения «Интеру» нужно выплатить неустойку.

В случае успешных переговоров Спаллетти подпишет трехлетний контракт с «Миланом».

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