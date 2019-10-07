СМИ: Спаллетти согласился возглавить «Милан»
Бывший тренер «Интера» Лучано Спаллетти согласился возглавить «Милан».
Бывший тренер «Интера» Лучано Спаллетти согласился возглавить «Милан».
Стороны достигли принципиальной договоренности, сообщает Sky Italia.
Теперь «россонери» нужно договориться «Интером». У Спаллетти до сих пор есть действующий контракт с «нерадзурри», рассчитанный до лета 2021 года. По соглашению, итальянец получает около 5 миллионов евро в год, и для его расторжения «Интеру» нужно выплатить неустойку.
В случае успешных переговоров Спаллетти подпишет трехлетний контракт с «Миланом».