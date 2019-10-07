СМИ: Спаллетти согласился возглавить «Милан»

Теперь «россонери» нужно договориться «Интером». У Спаллетти до сих пор есть действующий контракт с «нерадзурри», рассчитанный до лета 2021 года. По соглашению, итальянец получает около 5 миллионов евро в год, и для его расторжения «Интеру» нужно выплатить неустойку.