КФФ сделала заявление о договорных матчах с участием игроков «Актобе»
Сегодня, 7 октября, стало известно об увольнении нескольких футболистов «Актобе-Жас»
Сегодня, 7 октября, стало известно об увольнении нескольких футболистов «Актобе-Жас»
В КФФ созвали экстренное совещание после сигнала от УЕФА. В нем участвовал и гендиректор «Актобе» Самат Смаков.
«Предложение президента КФФ Адильбека Джаксыбекова оперативно созвать Комитет КФФ по соблюдению честной игры прозвучало на экстренном совещании, состоявшемся сегодня в казахстанском Доме футбола.
На встрече с руководителем отечественного футбола присутствовали генеральный секретарь КФФ Азамат Айтхожин, глава Профессиональной футбольной лиги Казахстана Олжас Абраев, председатель
Прежде всего, на совещании прозвучала информация о полученном из УЕФА официальном сообщении, что ведающая сбором и анализом спортивного контента корпорация Sportradar информировала Европейский союз футбольных ассоциаций (УЕФА) о подозрении в несоблюдении принципов спортивной борьбы в матчах казахстанских профессиональных футбольных клубов.
Примечательно, что корпорация Sportradar известна как организация, располагающая аналитическими инструментами расшифровки букмекерской информации на предмет подозрительных колебаний игровых ставок.
Именно в этом свете речь зашла о матчах первенства Казахстана среди команд первой лиги. Главным фигурантом оказалась входящая в состав футбольного клуба «Актобе» из одноименного города молодежная команда «Актобе-Жас».
В качестве приглашенного лица на совещание прибыл генеральный директор ФК «Актобе» Самат Смаков, который был в официальном порядке поставлен в известность о поступившей из УЕФА информации.
Кроме этого, собравшиеся были информированы о версии, что в качестве посредника в деле замешан один из игроков футбольного клуба Первой лиги «Жетысу-Б» из Талдыкоргана.
Созыв Комитета КФФ по соблюдению честной игры намечен на самое ближайшее время, — говорится в сообщении КФФ.