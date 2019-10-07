Соперник ЦСКА по Лиге Европы «Эспаньол» планирует сменить главного тренера

Источник: РИА "Новости"

Отмечается, что руководство клуба недовольно тем, как команда выступает в чемпионате Испании. В нынешнем сезоне после восьми туров клуб занимает 19-е место в турнирной таблице, набрав 5 очков.

Решение об увольнении Гальего будет принято лишь после того, как клуб определится с его преемником.