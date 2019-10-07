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19:49 (мск), источник: Чемпионат.com

Соперник ЦСКА по Лиге Европы «Эспаньол» планирует сменить главного тренера

«Эспаньол», который является соперником московского ЦСКА по группе в лиге Европы, в ближайшее время готов расторгнуть контракт с главным тренером Давидом Гальего, сообщает El Mundo Deportivo.

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Источник: РИА "Новости"

Отмечается, что руководство клуба недовольно тем, как команда выступает в чемпионате Испании. В нынешнем сезоне после восьми туров клуб занимает 19-е место в турнирной таблице, набрав 5 очков.

Фоторепортаж
ЦСКА проиграл «Эспаньолу» в Лиге Европы
Решение об увольнении Гальего будет принято лишь после того, как клуб определится с его преемником.

Напомним, «Эспаньол» в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы с ЦСКА одержал победу со счётом 2:0. Встреча состоялась в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Автором первого гола стал нападающий гостей У Лэй, отправивший мяч в ворота российской команды на 64-й минуте после передачи полузащитника Матиаса Варгаса. В концовке отличился форвард гостей Виктор Кампусано.

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4 октября© Ньюстюб
ЦСКА
0:2
Первый тайм: 0:0
Эспаньол
Футбол, Лига Европы, Группа H3.10.2019, 19:55 (МСК UTC+3)ВЭБ Арена, 22288 зрителей
Главные тренеры
Виктор ГончаренкоДавид Гальего
Голы
У Лэй(Матиас Варгас)64′
Виктор Кампусано90+5′
Составы команд
35Игорь Акинфеев
13Родригес Диего Лопес
23Хердур Магнуссон
18Себастьян Коршья
31Звонимир Шарлия
3Адрия Педроса
2Мариу Фернандес
37′
15Сильва Давид Лопес
8Никола Влашич
24Фернандо Калеро
25Кристиян Бистрович
4Мата Виктор Санчес
9Федор Чалов
21Марк Рока
17Арнор Сигурдссон
22Матиас Варгас
78Игорь Дивеев
45′
23Эстебан Гранеро
67′90′
27Седрик Гогуа
26Поль Лосано
20Константин Кучаев
67′
12Хонатан Кальери
22′
98Иван Обляков
87′
31Виктор Кампусано
7Ильзат Ахметов
77′
7У Лэй
70′77′
29Яка Бийол
90+2′
19Пабло Пьятти
31′
Статистика
3Желтые карточки3
0Красные карточки0
4Голевые моменты4
14Удары (всего)10
4Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
7Угловые2
16Фолы14
3Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяАли Палабыйык(Турция)
Боковой судьяЧем Сатман(Турция)
Боковой судьяСеркан Олгунджан(Турция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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