«Барселона» не выплатила «Бордо» за Малкома € 30,3 млн

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Отмечается, что каталонцы должны погасить € 79,4 млн в краткосрочной перспективе. Самым крупным кредитором испанцев называется «Ливерпуль». В «Барселоне» должны английскому клубу € 94,6 млн. Сумма накопилась за трансфер Филиппе Коутиньо, которого летом арендовала «Бавария».

Также «Барселона» должна «Бордо» € 30,3 млн по сделке бразильского нападающего Малкома, ныне выступающего за «Зенит».

Форвард перешёл в каталонский клуб в 2018 году за € 41 млн.