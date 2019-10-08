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7 октября, источник: Чемпионат.com

Игрока удалили за нарушение нового правила замены. Да, пора привыкать

Ранее за подобную выходку едва не наказали Азмуна.

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В матче 10-го тура чемпионата Северной Ирландии «Гленторан» принимал «Клифтонвилл». Встреча завершилась победой гостей со счётом 1:0, но запомнилась игра далеко не своим результатом. На 64-й минуте нападающий хозяев Даррен Мюррей должен был отправиться на скамейку запасных, но вместо этого проследовал в подтрибунное помещение, получив вторую жёлтую карточку и, как следствие, красную.

Во время загрузки произошла ошибка.

Что стало причиной удаления?

С нынешнего сезона в футбольных правилах произошли некоторые изменения. Нарушение одного из них и послужило поводом показать Мюррею жёлтую карточку. Речь идёт о правиле замены. Теперь футболист, которого заменяют, должен покинуть поле в ближайшей от него точке, а не идти в сторону скамеек команд. Форвард решил, что этот пункт можно проигнорировать. Арбитр же матча был настойчив и в полной мере объяснил футболисту, что бывает за подобное нарушение.

Похожая ситуация произошла в матче девятого тура чемпионата России между петербургским «Зенитом» и тульским «Арсеналом». Нападающий хозяев Сердар Азмун был предупрежден за игнорирование нового правила. Иранец начал спорить с арбитром Павлом Кукуяном и рисковал получить красную карточку, но в дело вмешался его партнёр по команде Артём Дзюба. Россиянин схватил Азмуна и вынес его с поля. К сожалению, у Мюррея своего Дзюбы не нашлось.

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