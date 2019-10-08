Соперник «Зенита» по Лиге чемпионов «Лион» отправил в отставку Силвиньо

Источник: РИА "Новости"

Как отмечается в сообщении, в ближайшее время работать с командой будет Жеральд Батикль под руководством спортивного директора Жуниньо.

Силвиньо возглавил «Лион» перед началом текущего сезона. После девяти туров чемпионата Франции команда занимает 14-е место в турнирной таблице, имея в своем активе девять очков. На групповом этапе Лиги чемпионов, где соперником «Лиона» является петербургский «Зенит», французский клуб с четырьмя очками после двух туров занимает второе место, уступая сине-бело-голубым по дополнительным показателям.

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