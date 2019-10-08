Соперник «Зенита» по Лиге чемпионов «Лион» отправил в отставку Силвиньо
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Силвиньо покинул пост главного тренера французского «Лиона», сообщается на официальном футбольного клуба.
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Силвиньо покинул пост главного тренера французского «Лиона», сообщается на официальном футбольного клуба.
Как отмечается в сообщении, в ближайшее время работать с командой будет Жеральд Батикль под руководством спортивного директора Жуниньо.
Силвиньо возглавил «Лион» перед началом текущего сезона. После девяти туров чемпионата Франции команда занимает 14-е место в турнирной таблице, имея в своем активе девять очков. На групповом этапе Лиги чемпионов, где соперником «Лиона» является петербургский «Зенит», французский клуб с четырьмя очками после двух туров занимает второе место, уступая
Первый матч группового этапа Лиги чемпионов между «Зенитом» и «Лионом» прошел 17 сентября во Франции и закончился вничью — 1:1. Вторая встреча состоится 27 ноября в
|Силвинью
|Сергей Семак
|Мемфис Депай
|51′
|Сердар Азмун(Артем Дзюба)
|41′
|1
|Антони Лопеш
|99
|Андрей Лунев
|14
|Лео Дюбуа
|3
|Дуглас Сантос
|28
|Юссуф Коне
71′
|4
|Йордан Осорио
|5
|Джейсон Денайер
|6
|Бранислав Иванович
|6
|Антониу Марселу
|44
|Ярослав Ракицкий
61′
|12
|Тиагу Мендес
|11
|Себастьян Дриусси
|29
|Люка Тузар
|5
|Вильмар Барриос
|9
|Мусса Дембеле
|22
|Артем Дзюба
|11
|Мемфис Депай
|15
|Вячеслав Караваев
78′
|17
|Джефф Рейне-Аделаида
86′
|17
|Олег Шатов
87′
|7
|Мартен Террье
|18
|Юрий Жирков
64′
|10
|Бертран Траоре
77′
|14
|Далер Кузяев
70′
|27
|Максвел Гнали Корне
|7
|Сердар Азмун
38′45′
|27
|Магомед Оздоев
|1
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|3
|19
|Удары (всего)
|12
|8
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|0
|10
|Угловые
|1
|7
|Фолы
|12
|1
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Майкл Оливер(Англия)
|Боковой судья
|Стюарт Берт(Англия)
|Боковой судья
|Саймон Беннетт(Англия)
|ВАР
|Крейг Поусон(Англия)
|Ассистент ВАР
|Крис Кавана(Англия)