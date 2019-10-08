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7 октября, источник: Спорт РИА Новости

Соперник «Зенита» по Лиге чемпионов «Лион» отправил в отставку Силвиньо

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Силвиньо покинул пост главного тренера французского «Лиона», сообщается на официальном футбольного клуба.

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Источник: РИА "Новости"

Как отмечается в сообщении, в ближайшее время работать с командой будет Жеральд Батикль под руководством спортивного директора Жуниньо.

Силвиньо возглавил «Лион» перед началом текущего сезона. После девяти туров чемпионата Франции команда занимает 14-е место в турнирной таблице, имея в своем активе девять очков. На групповом этапе Лиги чемпионов, где соперником «Лиона» является петербургский «Зенит», французский клуб с четырьмя очками после двух туров занимает второе место, уступая сине-бело-голубым по дополнительным показателям.

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«Зенит» увез ничью из Лиона

Первый матч группового этапа Лиги чемпионов между «Зенитом» и «Лионом» прошел 17 сентября во Франции и закончился вничью — 1:1. Вторая встреча состоится 27 ноября в Санкт-Петербурге.

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Лион
1:1
Первый тайм: 0:1
Зенит
Футбол, Лига чемпионов, Группа G17.09.2019, 19:55 (МСК UTC+3)Parc Olympique lyonnais (Stade des Lumieres), 47201 зритель
Главные тренеры
СилвиньюСергей Семак
Голы
Мемфис Депай51′
Сердар Азмун(Артем Дзюба)41′
Составы команд
1Антони Лопеш
99Андрей Лунев
14Лео Дюбуа
3Дуглас Сантос
28Юссуф Коне
71′
4Йордан Осорио
5Джейсон Денайер
6Бранислав Иванович
6Антониу Марселу
44Ярослав Ракицкий
61′
12Тиагу Мендес
11Себастьян Дриусси
29Люка Тузар
5Вильмар Барриос
9Мусса Дембеле
22Артем Дзюба
11Мемфис Депай
15Вячеслав Караваев
78′
17Джефф Рейне-Аделаида
86′
17Олег Шатов
87′
7Мартен Террье
18Юрий Жирков
64′
10Бертран Траоре
77′
14Далер Кузяев
70′
27Максвел Гнали Корне
7Сердар Азмун
38′45′
27Магомед Оздоев
Статистика
1Желтые карточки4
0Красные карточки0
3Голевые моменты3
19Удары (всего)12
8Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
10Угловые1
7Фолы12
1Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяМайкл Оливер(Англия)
Боковой судьяСтюарт Берт(Англия)
Боковой судьяСаймон Беннетт(Англия)
ВАРКрейг Поусон(Англия)
Ассистент ВАРКрис Кавана(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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