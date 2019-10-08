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12:20 (мск), источник: Lenta.Ru

Названа символическая сборная восьмого тура АПЛ

Футболисты «Брайтона» получили наибольшее представительство в символической сборной восьмого тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Источник: AP 2019

В команде присутствуют вратарь «чаек» Мэтью Райан, защитник бело-голубых Льюис Данк и форвард Аарон Коннолли. В минувший уик-энд «Брайтон» со счетом 3:0 разгромил «Тоттенхэм».

В остальном команда недели в АПЛ выглядит следующим образом:

Защитники: Трент-Александр Арнольд («Ливерпуль»), Мартин Келли («Кристал Пэлас»), Маркос Алонсо («Челси»).

Полузащитники: Адама Траоре («Вулверхэмптон»), Джеймс Милнер («Ливерпуль»), Н’Голо Канте («Челси»), Конор Хурихэйн («Астон Вилла»).

Нападающий: Уэсли («Астон Вилла»).

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