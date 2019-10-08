Названа символическая сборная восьмого тура АПЛ
Футболисты «Брайтона» получили наибольшее представительство в символической сборной восьмого тура Английской
Футболисты «Брайтона» получили наибольшее представительство в символической сборной восьмого тура Английской
В команде присутствуют вратарь «чаек» Мэтью Райан, защитник
В остальном команда недели в АПЛ выглядит следующим образом:
Защитники:
Полузащитники: Адама Траоре («Вулверхэмптон»), Джеймс Милнер («Ливерпуль»), Н’Голо Канте («Челси»), Конор Хурихэйн («Астон Вилла»).
Нападающий: Уэсли («Астон Вилла»).