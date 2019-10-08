Марко Джампаоло уволен с поста главного тренера ФК «Милан»

Джампаоло, которому в августе исполнилось 52 года, был назначен главным тренером «Милана» 19 июня 2019 года. Он подписал контракт с клубом на два года с возможностью продления еще на один. Специалист провел во главе клуба семь официальных матчей, в которых одержал три победы и потерпел четыре поражения.