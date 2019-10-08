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12:59 (мск), источник: ТАСС

Марко Джампаоло уволен с поста главного тренера ФК «Милан»

ТАСС, 8 октября. Итальянский футбольный клуб «Милан» уволил Марко Джампаоло с поста главного тренера команды. Об этом сообщает журналист телеканала Sky Sport Фабрицио Романо в своем Twitter.

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Источник: Reuters

По информации источника, следующим специалистом, который возглавит миланский клуб, станет 53-летний Стефано Пиоли.

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«Милан» уволил Джампаоло, следующим главным тренером клуба скорее всего станет Пиоли, — написал Романо.

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Джампаоло, которому в августе исполнилось 52 года, был назначен главным тренером «Милана» 19 июня 2019 года. Он подписал контракт с клубом на два года с возможностью продления еще на один. Специалист провел во главе клуба семь официальных матчей, в которых одержал три победы и потерпел четыре поражения.

Последним клубом, который возглавлял Пиоли, была «Фиорентина», в которой он работал с июня 2017 года по апрель 2019 года. В качестве тренера Пиоли выиграл чемпионат Италии в возрастной категории не старше 17 лет вместе с «Болоньей».

После семи туров в чемпионате Италии «Милан» занимает 13-е место, имея в активе девять очков. В восьмом туре миланский клуб примет «Лечче», матч пройдет 20 октября.

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