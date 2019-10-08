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13:23 (мск), источник: Lenta.Ru

Сэйв вратаря сборной Португалии признан лучшим в восьмом туре АПЛ

Голкипер «Вулверхэмптона» и сборной Португалии Руй Патрисиу совершил лучший сэйв в восьмом туре Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Источник: AP 2019

Вратарь выручил свою команду в выездной игре против «Манчестер Сити», в которой «волки» одержали победу со счетом 2:0.

В пятерку лучших также вошли спасения в исполнении Мэтью Райана («Брайтон»), Каспера Шмейхеля («Лестер»), Майкла Макговерна («Норвич») и Роберто Хименеса («Вест Хэм»).

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Манчестер Сити
0:2
Первый тайм: 0:0
Вулверхэмптон Уондерерс
Футбол, Англия, Тур 86.10.2019, 16:00 (МСК UTC+3)Etihad Stadium, 54435 зрителей
Главные тренеры
Хосеп ГвардьолаЭшпириту Санту Нуну
Голы
Адама I Траоре(Рауль Хименес)80′
Адама I Траоре(Рауль Хименес)90+4′
Составы команд
31Эдерсон
62′
11Руй Патрисиу
27Жоау Канселу
50′
37Адама I Траоре
25Фернандинью
76′
15Вилли Боли
30Николас Отаменди
16Конор Коади
8Илкай Гюндоган
71′
28Жоау Моутинью
86′
7Рахим Стерлинг
32Леандер Дендонкер
10Серхио Агуэро
8Рубен Невеш
84′
16Родриго Эрнандес
50′
9Рауль Хименес
2Кайл Уокер
45′
29Рубен Винагре
74′
11Александр Зинченко
19Хонни Кастро
21Давид Сильва
75′
27Ромен Саисс
13′
9Габриэл Жезус
5Райан Беннетт
26Рияд Махрез
60′
10Патрик Кутроне
68′
20Бернарду Силва
2Мэтт Доэрти
Статистика
5Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
18Удары (всего)7
2Удары в створ2
0Штанги, перекладины0
9Угловые1
11Фолы14
1Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяКрейг Поусон(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Вулверхэмптон Уондерерс
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