Сэйв вратаря сборной Португалии признан лучшим в восьмом туре АПЛ
Голкипер «Вулверхэмптона» и сборной Португалии Руй Патрисиу совершил лучший сэйв в восьмом туре Английской
Голкипер «Вулверхэмптона» и сборной Португалии Руй Патрисиу совершил лучший сэйв в восьмом туре Английской
Вратарь выручил свою команду в выездной игре против «Манчестер Сити», в которой «волки» одержали победу со счетом 2:0.
В пятерку лучших также вошли спасения в исполнении Мэтью Райана («Брайтон»), Каспера Шмейхеля («Лестер»), Майкла Макговерна («Норвич») и Роберто Хименеса («Вест Хэм»).
|Хосеп Гвардьола
|Эшпириту Санту Нуну
|Адама I Траоре(Рауль Хименес)
|80′
|Адама I Траоре(Рауль Хименес)
|90+4′
|31
|Эдерсон
62′
|11
|Руй Патрисиу
|27
|Жоау Канселу
50′
|37
|Адама I Траоре
|25
|Фернандинью
76′
|15
|Вилли Боли
|30
|Николас Отаменди
|16
|Конор Коади
|8
|Илкай Гюндоган
71′
|28
|Жоау Моутинью
86′
|7
|Рахим Стерлинг
|32
|Леандер Дендонкер
|10
|Серхио Агуэро
|8
|Рубен Невеш
84′
|16
|Родриго Эрнандес
50′
|9
|Рауль Хименес
|2
|Кайл Уокер
45′
|29
|Рубен Винагре
74′
|11
|Александр Зинченко
|19
|Хонни Кастро
|21
|Давид Сильва
75′
|27
|Ромен Саисс
13′
|9
|Габриэл Жезус
|5
|Райан Беннетт
|26
|Рияд Махрез
60′
|10
|Патрик Кутроне
68′
|20
|Бернарду Силва
|2
|Мэтт Доэрти
|5
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|18
|Удары (всего)
|7
|2
|Удары в створ
|2
|0
|Штанги, перекладины
|0
|9
|Угловые
|1
|11
|Фолы
|14
|1
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Крейг Поусон(Англия)