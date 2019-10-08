Бэйл обозлился на мадридский «Реал»

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По словам эксперта, 30-летний валлиец разозлился на руководство сливочных — Бэйлу непонятно, почему он не принял участия в матче Лиги чемпионов против «Брюгге», несмотря на удачное выступление в чемпионате Испании.

«Он разозлен, растерян. Когда Зинедин Зидан вернулся в клуб, то решил, что Бэйл ему не нужен. При этом он так и не назвал причин», — заявил Балаге.

По сообщениям СМИ, Бэйл мог покинуть мадридский «Реал» летом 2019-го. Среди претендентов на игрока назывался китайский «Цзянсу Сунин». В августе Зидан заявил, что футболист останется в мадридском клубе. При этом еще в июле французский специалист намекал на уход Бэйла из «Реала».