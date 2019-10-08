В полиции Алматы прокомментировали драку между болельщиками «Кайрата» и «Актобе»
В Департаменте полиции Алматы прокомментировали драку между болельщиками «Кайрата» и «Актобе» после матча казахстанской
В Департаменте полиции Алматы прокомментировали драку между болельщиками «Кайрата» и «Актобе» после матча казахстанской
Инцидент случился 5 октября после игры, которая завершилась со счетом 6:0 в пользу хозяев. После этого матча «Актобе» оказался в шаге от вылета из КПЛ.
«Сотрудники полиции, несшие службу по охране общественного порядка на футбольном матче, оперативно отреагировали на назревавшую по улице Байтурсынова драку междумолодыми людьми. Завидев приближающихся стражей порядка, молодые люди разбежались. По факту нанесения телесных повреждений заявлений ни от кого не поступало», — сообщили в
Напомним, что в начале этого сезона в Алматы подрались болельщики «Кайрата» и «Астаны» после матча за Суперкубок.