Текущие события
Футбол. Зарубежный
6.10
Реал Сосьедад
Хетафе
12
Футбол. Зарубежный
6.10
Интер
Ювентус
12
Футбол. Зарубежный
6.10
Барселона
Севилья
40
Футбол. Зарубежный
6.10
Сент-Этьен
Лион
10
Футбол. Сборные
9.10
Бахрейн
Азербайджан
Футбол. Сборные
9.10
Германия
Аргентина
Все события
Фоторепортажи
17Федор Черенков: пять лет без легенды № 10
16Карпина уже носят на руках. Главные фото победы «Ростова» над ЦСКА
14:52 (мск), источник: Vesti.kz

В полиции Алматы прокомментировали драку между болельщиками «Кайрата» и «Актобе»

В Департаменте полиции Алматы прокомментировали драку между болельщиками «Кайрата» и «Актобе» после матча казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.

Наверх

Инцидент случился 5 октября после игры, которая завершилась со счетом 6:0 в пользу хозяев. После этого матча «Актобе» оказался в шаге от вылета из КПЛ.

«Сотрудники полиции, несшие службу по охране общественного порядка на футбольном матче, оперативно отреагировали на назревавшую по улице Байтурсынова драку междумолодыми людьми. Завидев приближающихся стражей порядка, молодые люди разбежались. По факту нанесения телесных повреждений заявлений ни от кого не поступало», — сообщили в пресс-службе ДП Алматы.

Напомним, что в начале этого сезона в Алматы подрались болельщики «Кайрата» и «Астаны» после матча за Суперкубок.

Читайте также
Кайрат
НовостиМатчиСоставСтатистика
Актобе
НовостиМатчиСоставСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Прямая трансляция боев андеркарта вечера бокса Головкин - Деревянченко
Сборная России готовится к игре с Шотландией в полном составе
Тедеско должен вернуться в «Спартак» в пятницу
ФК «Милан» расстался с главным тренером
IBU отказался обсуждать восстановление Союза биатлонистов России
«Нью-Йорк Рейнджерс» обменял российского хоккеиста в «Оттаву»
Е. Кузнецов: Трудно смотреть матчи с трибуны или по телевизору
Совет директоров «Спартака» не обсуждал кандидатуру тренера
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь