В полиции Алматы прокомментировали драку между болельщиками «Кайрата» и «Актобе»

Инцидент случился 5 октября после игры, которая завершилась со счетом 6:0 в пользу хозяев. После этого матча «Актобе» оказался в шаге от вылета из КПЛ.

«Сотрудники полиции, несшие службу по охране общественного порядка на футбольном матче, оперативно отреагировали на назревавшую по улице Байтурсынова драку междумолодыми людьми. Завидев приближающихся стражей порядка, молодые люди разбежались. По факту нанесения телесных повреждений заявлений ни от кого не поступало», — сообщили в пресс-службе ДП Алматы.