СМИ: Со стадиона «Бенфики» в Лиссабоне украли спортивную экипировку

Как отмечается в материале, инцидент произошел в воскресенье, в день выборов в законодательные органы. Преступники проникли на склад и украли футболки и другие товары, предназначенные для отправки в клубные магазины в стране и за рубежом. Сумма ущерба уточняется, полиция начала расследование.