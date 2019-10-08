СМИ: Со стадиона «Бенфики» в Лиссабоне украли спортивную экипировку

Как отмечается в материале, инцидент произошел в воскресенье, в день выборов в законодательные органы. Преступники проникли на склад и украли футболки и другие товары, предназначенные для отправки в клубные магазины в стране и за рубежом. Сумма ущерба уточняется, полиция начала расследование.
«Бенфика» является соперником санкт-петербургского «Зенита» на групповом этапе Лиги чемпионов. Встреча команд в Санкт-Петербурге состоялась 2 октября и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев поля, ответная игра пройдет 10 декабря в Португалии.