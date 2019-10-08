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16:11 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ: Со стадиона «Бенфики» в Лиссабоне украли спортивную экипировку

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Злоумышленники совершили кражу спортивной экипировки с домашнего стадиона лиссабонского футбольного клуба «Бенфика», сообщает Observador со ссылкой на Correio da Manhã.

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Источник: AP 2019

Как отмечается в материале, инцидент произошел в воскресенье, в день выборов в законодательные органы. Преступники проникли на склад и украли футболки и другие товары, предназначенные для отправки в клубные магазины в стране и за рубежом. Сумма ущерба уточняется, полиция начала расследование.

«Бенфика» является соперником санкт-петербургского «Зенита» на групповом этапе Лиги чемпионов. Встреча команд в Санкт-Петербурге состоялась 2 октября и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев поля, ответная игра пройдет 10 декабря в Португалии.

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