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16:40 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Сампдория» подписала контракт с Бертолаччи

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Итальянская «Сампдория» подписала контракт с бывшим футболистом «Милана» Андреа Бертолаччи, сообщается на официальном сайте генуэзской команды.

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Как отмечается, соглашение с 28-летним полузащитником рассчитано до 30 июня 2020 года. В «Сампдорию» Бертолаччи перешел на правах свободного агента.

Во время загрузки произошла ошибка.

Бертолаччи выступал за «Милан» с 2015 по 2019 год, не считая сезона-2017/18, который он провел на правах аренды в «Дженоа». Также за «Дженоа» Бертолаччи выступал с 2012 по 2015 год. Всего в активе хавбека 200 матчей в чемпионате Италии, в которых он забил 21 мяч.

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