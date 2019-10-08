«Сампдория» подписала контракт с Бертолаччи
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Итальянская «Сампдория» подписала контракт с бывшим футболистом «Милана» Андреа Бертолаччи, сообщается на официальном сайте генуэзской команды.
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Итальянская «Сампдория» подписала контракт с бывшим футболистом «Милана» Андреа Бертолаччи, сообщается на официальном сайте генуэзской команды.
Как отмечается, соглашение с 28-летним полузащитником рассчитано до 30 июня 2020 года. В «Сампдорию» Бертолаччи перешел на правах свободного агента.
Бертолаччи выступал за «Милан» с 2015 по 2019 год, не считая сезона-2017/18, который он провел на правах аренды в «Дженоа». Также за «Дженоа» Бертолаччи выступал с 2012 по 2015 год. Всего в активе хавбека 200 матчей в чемпионате Италии, в которых он забил 21 мяч.