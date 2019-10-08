«Сампдория» подписала контракт с Бертолаччи

Бертолаччи выступал за «Милан» с 2015 по 2019 год, не считая сезона-2017/18, который он провел на правах аренды в «Дженоа». Также за «Дженоа» Бертолаччи выступал с 2012 по 2015 год. Всего в активе хавбека 200 матчей в чемпионате Италии, в которых он забил 21 мяч.