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18:00 (мск), источник: Lenta.Ru

Гол дебютанта АПЛ в ворота «Манчестер Юнайтед» признан лучшим в восьмом туре

Гол полузащитника «Ньюкасла» Мэттью Лонгстаффа признан лучшим в восьмом туре Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Источник: AFP 2019

19-летний англичанин мощным ударом из-за пределов штрафной забил победный мяч в домашнем матче с «Манчестер Юнайтед». Для хавбека эта встреча была дебютной в рамках АПЛ.

В пятерку лучших забитых мячей также вошли голы в исполнении Аарона Коннолли («Брайтон»), Джеффа Хендрика («Бернли»), Конора Хурихейна и Дугласа Луиса (оба — «Астон Вилла»).

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Ньюкасл Юнайтед
1:0
Первый тайм: 0:0
Манчестер Юнайтед
Футбол, Англия, Тур 86.10.2019, 18:30 (МСК UTC+3)St James' Park, 51198 зрителей
Главные тренеры
Стив БрюсУле Гуннар Сульшер
Голы
Мэттью Лонгстафф(Йетро Виллемс)72′
Составы команд
1Мартин Дубравка
1Давид де Хеа
22ДеАндре Йедлин
15′
5Харри Магуайр
15Йетро Виллемс
38Аксель Туанзебе
2Киран Кларк
15Андреас Перейра
5Фабиан Шер
47′
21Дэниэл Джеймс
6Джамал Ласкеллес
10Маркус Рэшфорд
36Шон Лонгстафф
17Фред
3′
43Мэттью Лонгстафф
39Скотт Мактоминэй
30′
24Мигель Альмирон
65′90′
20Диогу Далот
60′
17Эмиль Крафт
16Маркос Рохо
78′
10Аллан Сен-Максимен
83′
18Эшли Янг
86′
30Кристиан Атсу
44Тахит Чонг
9Жоэлинтон
56′
8Хуан Мануэль Мата
66′
7Энди Кэрролл
26Мэйсон Гринвуд
Статистика
3Желтые карточки3
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
12Удары (всего)12
2Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
4Угловые6
12Фолы10
1Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяМайкл Лесли Дин(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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