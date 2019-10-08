В Швеции установили памятник Златану Ибрагимовичу

Источник: AP 2019

Бронзовая скульптура высотой почти три метра была изготовлена еще два года назад. Теперь она установлена между старой и новой футбольными аренами города.

«Когда человек приезжает в Швецию и хочет увидеть нечто, имеющее мировое значение, то он идет к этой статуе, а не к статуе короля, при всем к нему уважении», — прокомментировал открытие памятника Ибрагимович. Футболист особо подчеркнул радость, которую испытывает по поводу установки памятника именно в Мальмё, его родном городе.

О решении установить памятник Ибрагимовичу Федерация футбола Швеции объявила в 2016 году. Изначально планировалось, что скульптура будет стоять у стадиона «Френдз-Арена» в пригороде Стокгольма Сольне, однако для этого места она оказалась чрезмерно тяжелой и прошлым летом федерация футбола сообщила о решении передать ее в дар Мальмё.

Впервые отлитого себя в бронзе Ибрагимович увидел только во вторник.

До этого он видел ее [скульптуру] только в гипсе, а не в бронзе. Год она находилась на складе, а потом лежала у меня дома. Автор памятника, скульптор Петер Линде