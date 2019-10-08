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18:02 (мск), источник: ТАСС

В Швеции установили памятник Златану Ибрагимовичу

СТОКГОЛЬМ, 8 октября. /ТАСС/. Памятник шведскому футболисту Златану Ибрагимовичу официально открыт во вторник в городе Мальмё на юге королевства. Об этом сообщает агентство ТТ.

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Источник: AP 2019

Бронзовая скульптура высотой почти три метра была изготовлена еще два года назад. Теперь она установлена между старой и новой футбольными аренами города.

«Когда человек приезжает в Швецию и хочет увидеть нечто, имеющее мировое значение, то он идет к этой статуе, а не к статуе короля, при всем к нему уважении», — прокомментировал открытие памятника Ибрагимович. Футболист особо подчеркнул радость, которую испытывает по поводу установки памятника именно в Мальмё, его родном городе.

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О решении установить памятник Ибрагимовичу Федерация футбола Швеции объявила в 2016 году. Изначально планировалось, что скульптура будет стоять у стадиона «Френдз-Арена» в пригороде Стокгольма Сольне, однако для этого места она оказалась чрезмерно тяжелой и прошлым летом федерация футбола сообщила о решении передать ее в дар Мальмё.

Впервые отлитого себя в бронзе Ибрагимович увидел только во вторник.

До этого он видел ее [скульптуру] только в гипсе, а не в бронзе. Год она находилась на складе, а потом лежала у меня дома.
Автор памятника, скульптор Петер Линде

Футболист изображен стоящим на земном шаре, высоко подняв руки, — так, как он делает свой знаменитый победный жест. Вес памятника — 550 кг, высота — около 3,5 м, рост — 2,7 м. Бронза, в которой воплотили скульптуру, имеет золотой отлив.

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