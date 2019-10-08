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18:25 (мск), источник: Vesti.kz

«Жетысу» уволил игрока за посредничество в договорном матче

Футбольный клуб «Жетысу» сделал официальное заявление после информации о том, что один из футболистов команды выступил посредником при организации договорных матчей с участием молодежной команды «Актобе».

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«По поводу информации о договорных матчах в клубе «Актобе», где посредником выступил один из игроков «Жетысу-Б», руководство ПФК «Жетысу» заявляет, что ни одна из команд клуба «Жетысу» не участвовала ни в каких договорных матчах.

После предварительного внутреннего расследования руководством клуба «Жетысу» подтвержден факт посредничества одного из игроков команды первой лиги. За это данный игрок был уволен из клуба.

Руководство клуба «Жетысу» строго придерживается меморандума о честной игре, подписанной всеми участниками чемпионата РК по футболу и будет вести бескомпромиссную борьбу с этим преступным явлением и любой, кто будет замечен в организации или посредничестве договорных матчей, будет привлечен к строгой дисциплинарной ответственности, — говорится в заявлении клуба.

Ранее гендиректор «Актобе» Самат Смаков сообщил, что за договорными матчами с участием «Актобе-Жас» и «Актобе М» стояли люди из Украины, которые связывались с игроками через капитана «Жетысу-Б».

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