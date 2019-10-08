«Жетысу» уволил игрока за посредничество в договорном матче

«По поводу информации о договорных матчах в клубе «Актобе», где посредником выступил один из игроков «Жетысу-Б», руководство ПФК «Жетысу» заявляет, что ни одна из команд клуба «Жетысу» не участвовала ни в каких договорных матчах.

После предварительного внутреннего расследования руководством клуба «Жетысу» подтвержден факт посредничества одного из игроков команды первой лиги. За это данный игрок был уволен из клуба.

Руководство клуба «Жетысу» строго придерживается меморандума о честной игре, подписанной всеми участниками чемпионата РК по футболу и будет вести бескомпромиссную борьбу с этим преступным явлением и любой, кто будет замечен в организации или посредничестве договорных матчей, будет привлечен к строгой дисциплинарной ответственности, — говорится в заявлении клуба.