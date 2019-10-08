Чемпион мира 2014 года по футболу Швайнштайгер завершил карьеру

Источник: AFP 2019

Последней командой, за которую выступал Швайнштайгер, стал клуб Главной футбольной лиги (MLS) «Чикаго».

«Время пришло, я бы хотел поблагодарить все команды, в составе которых мне довелось выступать, свою супругу Ану Иванович (бывшая сербская теннисистка — прим. ТАСС) и семью за поддержку», — написал Швайнштайгер.

Швайнштайгер является воспитанником немецкой «Баварии», за которую он провел 500 матчей, забил 68 голов и сделал 100 голевых передач. В составе клуба он стал восьмикратным чемпионом Германии, победителем Лиги чемпионов, обладателем Суперкубка УЕФА и семикратным обладателем Кубка Германии. В 2015 году он перешел в английский «Манчестер Юнайтед», за который провел 35 матчей, забив два гола и сделав две результативные передачи, вместе с командой полузащитник стал обладателем Кубка Англии. В марте 2017 года Швайнштайгер стал игроком «Чикаго».