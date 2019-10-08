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18:27 (мск), источник: ТАСС

Чемпион мира 2014 года по футболу Швайнштайгер завершил карьеру

ТАСС, 8 октября. Немецкий полузащитник Бастиан Швайнштайгер, ставший чемпионом мира по футболу в 2014 году, объявил о завершении карьеры в возрасте 35 лет. Об этом футболист сообщил в Twitter.

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Источник: AFP 2019

Последней командой, за которую выступал Швайнштайгер, стал клуб Главной футбольной лиги (MLS) «Чикаго».

«Время пришло, я бы хотел поблагодарить все команды, в составе которых мне довелось выступать, свою супругу Ану Иванович (бывшая сербская теннисистка — прим. ТАСС) и семью за поддержку», — написал Швайнштайгер.

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Швайнштайгер является воспитанником немецкой «Баварии», за которую он провел 500 матчей, забил 68 голов и сделал 100 голевых передач. В составе клуба он стал восьмикратным чемпионом Германии, победителем Лиги чемпионов, обладателем Суперкубка УЕФА и семикратным обладателем Кубка Германии. В 2015 году он перешел в английский «Манчестер Юнайтед», за который провел 35 матчей, забив два гола и сделав две результативные передачи, вместе с командой полузащитник стал обладателем Кубка Англии. В марте 2017 года Швайнштайгер стал игроком «Чикаго».

За сборную Германии Швайнштайгер выступал с 2004 по 2016 год, проведя в ее составе 121 матч, забив 24 мяча и сделав 39 голевых передач. В активе Швайнштайгера золотая (2014 год) и две бронзовые медали (2006, 2010) чемпионатов мира, а также серебряная (2008) и две бронзовые награды (2012, 2016) чемпионатов Европы.

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