Сборная Европы: без Месси, Криштиану, «Реала» и «Ювентуса»
Ассоциация европейских спортивных изданий (ESM) определила символическую сборную национальных чемпионатов континента по итогам сентября.
Ассоциация европейских спортивных изданий (ESM) определила символическую сборную национальных чемпионатов континента по итогам сентября.
В традиционном опросе наряду с La Gazzetta dello Sport (Италия), Marca (Испания), Kicker (Германия), A Bola (Португалия), World Soccer (Англия), De Telegraaf (Голландия), Tipsbladet (Дания), Fanatik (Турция), Frankfurter Allgemeine (Германия), ELF Voetbal (Голландия), Sport Voetbal Magazine (Бельгия), Nemzeti Sport (Венгрия) принимал участие «Спорт-Экспресс», представляющий Россию в ESM.
В сборную сентября вошли (4−3−3): тер Штеген («Барселона», 7 голосов);
Вариант «СЭ» выглядит так (4−3−3): тер Штеген; Павар («Бавария»), Годин, ван Дейк, Робертсон; Коутинью («Бавария»), Де Брейне, Головин («Монако»); Бензема («Реал»), Левандовски, Слимани («Монако»).
Кроме названных игроков голоса представителей ESM также получили: