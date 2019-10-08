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19:40 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Сборная Европы: без Месси, Криштиану, «Реала» и «Ювентуса»

Ассоциация европейских спортивных изданий (ESM) определила символическую сборную национальных чемпионатов континента по итогам сентября.

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Источник: AFP 2019

В традиционном опросе наряду с La Gazzetta dello Sport (Италия), Marca (Испания), Kicker (Германия), A Bola (Португалия), World Soccer (Англия), De Telegraaf (Голландия), Tipsbladet (Дания), Fanatik (Турция), Frankfurter Allgemeine (Германия), ELF Voetbal (Голландия), Sport Voetbal Magazine (Бельгия), Nemzeti Sport (Венгрия) принимал участие «Спорт-Экспресс», представляющий Россию в ESM.

Больше всех голосов набрали Роберт Левандовски и Кевин Де Брейне.

В сборную сентября вошли (4−3−3): тер Штеген («Барселона», 7 голосов); Александр-Арнолд («Ливерпуль», 5), ван Дейк («Ливерпуль», 5), Годин («Интер», 4), Робертсон («Ливерпуль», 4); Де Брейне («Манчестер Сити», 9), Сенси («Интер», 6), Ди Мария («ПСЖ», 3); Неймар («ПСЖ», 4), Левандовски («Бавария», 12), Мален (ПСВ, 4).

Источник: Спорт-Экспресс

Вариант «СЭ» выглядит так (4−3−3): тер Штеген; Павар («Бавария»), Годин, ван Дейк, Робертсон; Коутинью («Бавария»), Де Брейне, Головин («Монако»); Бензема («Реал»), Левандовски, Слимани («Монако»).

Источник: Спорт-Экспресс

Кроме названных игроков голоса представителей ESM также получили:

  • Вратари: Ханданович («Интер»), Адриан («Ливерпуль»), Облак («Атлетико»);.
  • Защитники: Триппьер, Савич, Ренан Лоди (все — «Атлетико»), Уокер («Манчестер Сити»), Чаглар Сеюнджю, Рикарду Перейра (оба — «Лестер»), Пике («Барселона»), Хуммельс («Боруссия» Д), Тальяфико («Аякс»), де Фрай, Шкриньяр (оба — «Интер»), Варан («Реал»), Матип («Ливерпуль»), Кнохе («Вольфсбург»), Пепе («Порту»), Бонуччи («Ювентус»), Орбан, Конате (оба — «Лейпциг»), Шеджу («Амьен»), Тиагу Силва («ПСЖ»), Кулибали («Наполи»), Киммих («Бавария»), Коларов («Рома»);.
  • Полузащитники: Брозович («Интер»), Ндиди, Тилеманс (оба — «Лестер»), Фелипе Андерсон («Вест Хэм»), Канте («Челси»), Рибери («Фиорентина»), Вайналдум («Ливерпуль»), Харит («Шальке»), Фанакен («Брюгге»), Пьянич («Ювентус»), Артур, Френки де Йонг (оба — «Барселона»), Эдегор («Реал Сосьедад»), Бернарду Силва («Манчестер Сити»), Касорла («Вильярреал»);.
  • Нападающие: Роберту Фирмину («Ливерпуль»), Тадич («Аякс»), Санчо («Боруссия» Д), Лионель Месси, Фати (оба — «Барселона»), Криштиану Роналду («Ювентус»), Пукки («Норвич»), Холанн («Зальцбург»), Агуэро («Манчестер Сити»), Мертенс («Наполи»).
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