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00:54 (мск), источник: Известия

Сорви Головин: как звёзды нашего футбола играют в Европе этой осенью

Представители России ярко начали сезон за рубежом.

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Пока все внутренние первенства ушли на небольшой перерыв, связанный с играми национальных сборных, эксперты «Известий» подвели промежуточные итоги старта сезона для россиян за рубежом. Отечественных представителей в различных европейских лигах за последнее время стало немного меньше, но проявляют они себя всё так же ярко. Полузащитник Александр Головин в чемпионате Франции чередует эффектные матчи с красными карточками, тренер Леонид Слуцкий вывел «Витесс» в лидеры чемпионата Голландии, а вратарь Иван Злобин дебютировал в основном составе лиссабонской «Бенфики».

Александр Головин, «Монако»

Источник: ИТАР-ТАСС

Российского хавбека на старте нынешнего сезона штормит, как и весь «Монако». В седьмом туре чемпионата Франции он выдал невероятную игру в дерби против «Ниццы». Монегаски победили (3:1), а Головин оформил дубль и отдал голевую передачу. Французская пресса восхваляла россиянина, а клубные социальные сети без лишней скромности называли его Александром Великим. Однако уже через тур Головин разочаровал своих поклонников. В матче с «Монпелье» 23-летний футболист заработал удаление, а его клуб уступил со счетом 1:3. Игра Головина всё еще не отличается стабильностью, но прогресс всё-таки заметен.

— Если Головин ощущает себя комфортно в «Монако» и чувствует в себе силы, то этот клуб станет прекрасным местом для него, чтобы реализовать весь свой потенциал, — заявил «Известиям» легендарный французский футболист, чемпион мира и Европы Венсан Кандела.

Денис Черышев, «Валенсия»

Источник: РИА "Новости"

У «летучих мышей» на старте сезона сменился главный тренер. Клуб покинул Марселино Гарсия Тораль, а его место занял другой испанский специалист — Альберт Селадес. Тренерские перестановки не особо повлияли на положение в команде российского полузащитника Дениса Черышева. В последних трех матчах «Валенсии» он неизменно появлялся на поле и даже принес победу команде в матче против «Атлетика» из Бильбао (1:0).

— Черышев неплохо себя проявляет, но сейчас не самый простой период в «Валенсии», — отметил в беседе с «Известиями» знаменитый испанский футболист Фернандо Санс. — В команде не так давно поменялся тренер, так что посмотрим, как будет складываться карьера Дениса. Как директор амбассадоров Ла Лиги, могу сказать, что нам очень интересен российский рынок. Надеюсь, в ближайшем будущем в чемпионате Испании будет играть не один футболист из Росиии, а гораздо больше.

Леонид Слуцкий, «Витесс»

Источник: РИА "Новости"

Для российского специалиста старт сезона однозначно выдался удачным. У «Витесса» пока лишь одно поражение и две ничьи, все остальные игры клуб из Арнема выиграл. Это позволяет ему находиться на четвёртом месте в чемпионате Голландии, уступая идущему третьим АЗ лишь по дополнительным показателям. А до лидеров в лице «Аякса» и ПСВ всего три очка. Леонид Слуцкий отлично освоился в Нидерландах, и его команда начала показывать стабильный уровень игры. Еще более удивительно это выглядит на фоне того, что летом «Витесс» отпустил из состава сразу нескольких футболистов, занимавших лидирующие позиции в клубе.

— В Голландии сложно быть на первом месте, если ты не «Аякс», ПСВ или «Фейеноорд», — поделился с «Известиями» чемпион Нидерландов в составе амстердамского клуба Дмитрий Булыкин. — Пока основные конкуренты «Витесса» играют на три фронта, у команды Слуцкого есть отличная возможность вырваться в лидеры. Но потом будет крайне сложно удержать эти позиции. Голландская лига — это отличная школа в плане методологии, работы с молодыми футболистами и бизнеса по продаже игроков. Для Слуцкого это еще и возможность совершенствовать свое владение иностранным языком.

Иван Злобин, «Бенфика»

Источник: AP 2019

Российский голкипер уже давно находится в структуре португальского клуба. Иван долгое время выступал за второй состав «Бенфики», и вот наконец его подпустили к основной команде. Злобин дебютировал за «орлов» в кубковом матче против «Витории Гимараэш». Россиянин сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности, матч закончился нулевой ничьей. После этой игры Злобин посетил пресс-конференцию «Бенфики» перед матчем с «Зенитом» в Санкт-Петербурге. Там он продемонстрировал великолепное знание португальского языка. Иван уже стал своим в лиссабонском клубе.

— Дебют Ивана за первую команду «Бенфики» удался, — заявил «Известиям» президент португальского клуба «Лейрия» Александр Толстиков. — Он уже давно работает с основой и неплохо себя проявляет. Футбол — очень непредсказуемая вещь. Дай Бог всем игрокам здоровья, но, мне кажется, Иван вполне способен выиграть конкуренцию за роль первого номера «Бенфики» и уже в этом сезоне стать основным вратарем «орлов».

Николай Комличенко, «Млада Болеслав»

Источник: РИА

Этим летом Николай был очень близок к тому, чтобы уехать из чемпионата Чехии и вернуться в Россию. Предметные переговоры до последнего дня трансферного окна шли со столичным ЦСКА. Однако стороны так и не смогли договориться, и Комличенко остался в «Младе». Но это никак не повлияло на мотивацию форварда, и он продолжает штамповать голы. Николай стал лучшим бомбардиром чемпионата Чехии в прошлом сезоне, сохраняет это звание он и в нынешнем розыгрыше. После первых 12 туров у россиянина в активе восемь забитых мячей — с этим показателем он располагается на первой строчке в списке снайперов лиги.

— В прошлом сезоне Комличенко много забивал, но играл не очень хорошо, — заявил «Известиям» известный чешский тренер Властимил Петржела. — В нынешнем розыгрыше чемпионата Чехии он выглядит лучше. Всё зависит только от него, но сейчас он выступает за достаточно среднюю команду, и непонятно, когда его заметят. Ему точно нужно переходить в более сильный клуб.

Национальные первенства возобновятся в конце следующей недели.

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