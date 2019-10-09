Моуринью может сменить Почеттино в «Тоттенхэме»
Жозе Моуринью может стать следующим главным тренером «Тоттенхэма».
Жозе Моуринью может стать следующим главным тренером «Тоттенхэма».
На этом посту он готов сменить Маурисио Почеттино, сообщает Daily Mail
По данным источника, португальский специалист следит за развитием ситуации в «Тоттенхэме» и ждёт удобного момента, чтобы возобновить тренерскую карьеру.
После 8 туров чемпионата Англии «Тоттенхэм» занимает 9-е место в турнирной таблице, набрав 11 очков. В Лиге чемпионов «шпоры» располагаются на 3-м месте в группе B, набрав после 2 туров 1 очко.
Действующий контракт Почеттино с «Тоттенхэмом» рассчитан до лета 2023 года.
Последним местом работы Моуринью был «Манчестер Юнайтед», который он покинул в декабре 2018 года