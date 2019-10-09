Моуринью может сменить Почеттино в «Тоттенхэме»

Источник: Reuters

На этом посту он готов сменить Маурисио Почеттино, сообщает Daily Mail



По данным источника, португальский специалист следит за развитием ситуации в «Тоттенхэме» и ждёт удобного момента, чтобы возобновить тренерскую карьеру.

После 8 туров чемпионата Англии «Тоттенхэм» занимает 9-е место в турнирной таблице, набрав 11 очков. В Лиге чемпионов «шпоры» располагаются на 3-м месте в группе B, набрав после 2 туров 1 очко.

Действующий контракт Почеттино с «Тоттенхэмом» рассчитан до лета 2023 года.