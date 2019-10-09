СМИ: Сотрудник стадиона в Саудовской Аравии отключил VAR, чтобы зарядить телефон

Инцидент произошел в матче чемпионата Саудовской Аравии между клубами «Аль-Наср» и «Аль-Фатех» (1:0). Главный арбитр встречи в спорном эпизоде с голом решил убедиться в правильности взятия ворот и воспользоваться VAR, однако система не сработала. Позднее стало известно, что один из сотрудников отключил оборудование, чтобы зарядить свой телефон.

Тестирование VAR было одобрено в 2016 году. В 2017 году система использовалась на Кубке конфедераций, в 2018-м была применена на чемпионате мира в России. На данный момент VAR используется в ведущих европейских лигах, а также в Лиге чемпионов.