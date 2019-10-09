Сбежавший из «Актобе» футболист нашел себе новый клуб

Соглашение рассчитано до апреля следующего года.

За «Актобе» 29-летний игрок выступал в прошлом году. После девяти матчей в казахстанском чемпионате бразилец расторг контракт с «красно-белыми» из-за трансферного бана, наложенного на них по причине старых долгов.

После КПЛ футболист играл за бразильский «Гуарани» и мексиканский «Веракрус», причем инициатором расставания с последней командой выступил сам Фабрисио.

Прежде он уже играл за «Парана», а именно в 2008 году. В 2009-м с «Фламенго» выиграл чемпионат Бразилии, а начало того года провел в аренде в «Хоффенхайме», за который сыграл шесть матчей в бундеслиге.

Также в 2009-м со сборной Бразилии стал серебряным призером молодежного чемпионата мира. На том турнире провел два матча, а его команда в финале уступила Гане, за которую выступали удаленный на 37-й минуте защитник Даниэль Аддо, игравший за «Кайрат» в 2013 году, и будущий форвард «Милана» и «Атырау» Доминик Адийя.