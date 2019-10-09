«Понимаем, почему все время вторые». В «Кайрате» высказались о договорняках и «дичи» в КПЛ

На данный момент алматинский клуб возглавляет турнирную таблицу КПЛ, набрав 62 очка в 29 играх. На три балла от него отстает «Тобол», имеющий игру в запасе. Третьей идет «Астана» (57 очков в 28 матчах), которая брала «золото» последние пять лет.
— Почему пока не смогли выиграть чемпионат Казахстана?
— В этом сезоне вновь боремся за «золото». Последние четыре года мы вторые.
— Это не давит, не напрягает?
— Конечно, напрягает. В принципе, мы понимаем, почему так происходит.
— Почему?
— Есть административный ресурс, который порой задействуют для выигрыша чемпионата.
— Вам завидуют?
— Конечно. Мы говорим, что нужно делать. Но есть темные функционеры, которые не хотят вкладываться в футбол… Отвергают почему-то наши идеи. Мы предлагаем, чтобы все клубы несли ответственность за свои молодежные команды и так далее. Не обязательно содержать академию — можно два возраста. Но какой резерв мы тогда можем получить для сборной? Наша работа неблагодарная… Никого не интересует, как мы развиваем детский футбол. Все у нас заточены только на результаты первой команды. Однако мы не собираемся сворачивать с нашего пути. Создаем условия для молодых казахстанских футболистов. Таков наш путь. Еще мы ориентируемся на молодых иностранцев, которые готовы приехать в «Кайрат», чтобы потом перейти в более статусный клуб. Однако их тяжело сюда затащить.
— Почему?
— Из Казахстана тяжело потом двинуть куда-то дальше… Пока мы еще мало о себе заявили на трансферном рынке. Вот продали парня в Бельгию — уже появился более серьезный интерес к чемпионату.
— Если россиян перестанут считать легионерами в вашем чемпионате, не боитесь, что именно они будут играть, а не казахи?
— Это хорошо, когда обострится конкуренция! Тогда наши парни поймут, что надо развиваться. Вообще, к нам приезжают футболисты, которые уже несколько лет провели в чемпионате России, они уже адаптированы к нашим условиям. И когда видят, в каком состоянии инфраструктура у некоторых клубов, то не впадают в депрессию, не испытывают культурного шока.
— Можно ли сказать, что вам стало душно в чемпионате Казахстана?
— Иногда руки опускаются… К сожалению, пишущая братия либо вообще в футболе ничего не понимает, либо делает заказные материалы, очерняющие «Кайрат». Это очень раздражает. Но я понимаю, чем я занимаюсь. Когда вижу, как занимаются футболом дети в академии, — вот это настоящий кайф, это дает тебе настоящий стимул идти вперед.
— Договорные матчи — актуальная проблема для казахстанского футбола?
— Да, актуальная. Но мы в этих играх не участвуем!
— Сколько договорняков за сезон?
— Не знаю. Может быть, матчей десять… Договорняки договорнякам рознь. Иногда судьи ошибаются ввиду своей квалификации. Но бывают и другие случаи.
— Самая дикая вещь в чемпионате Казахстана, которая вас вывела из себя?
— Удивил матч «Астаны» с «Шахтером» (2:1), когда вратарь гостей пропустил мяч на 86-й минуте, упал в совершенно безобидной ситуации и не смог выбить мяч. И это капитан команды! Я могу вам видео показать — вы будете смеяться. Это ужасно… Я очень надеюсь, что голкипер действительно промахнулся. Но… Вот так и становятся чемпионами (улыбается).