«МЮ» рассматривает кандидатуру 32-летнего Нагельсмана на замену Сульшеру
Главный тренер «РБ Лейпциг» Юлиан Нагельсман вошёл в число кандидатов на замену
Главный тренер «РБ Лейпциг» Юлиан Нагельсман вошёл в число кандидатов на замену
Согласно информации источника, руководство «красных дьяволов» теряет терпение
В турнирной таблице АПЛ «Манчестер Юнайтед» занимает 12-е место. В активе команды 9 очков после 8 туров.
32-летний Нагельсман возглавил «РБ Лейпциг» летом. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2023 года.