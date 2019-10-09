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14:30 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Стефано Пиоли назначен главным тренером «Милана»

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Итальянский футбольный клуб «Милан» на своем официальном сайте объявил о назначении Стефано Пиоли главным тренером команды.

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Как отмечается, 53-летний специалист подписал с «россонери» контракт сроком на два года. На посту главного тренера команды Пиоли сменил Марко Джампаоло, отправленного ранее в отставку в связи с неудовлетворительными результатами.

«Милан» в нынешнем сезоне набрал 9 очков в семи проведенных матчах чемпионата Италии и занимает 13-е место в таблице серии А.

Пиоли ранее тренировал целый ряд итальянских клубов, из которых выделяются римский «Лацио», миланский «Интер», «Фиорентина» и «Болонья». Последним местом его работы была «Фиорентина», которую он покинул в апреле текущего года.

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