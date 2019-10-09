Стефано Пиоли назначен главным тренером «Милана»

Как отмечается, 53-летний специалист подписал с «россонери» контракт сроком на два года. На посту главного тренера команды Пиоли сменил Марко Джампаоло, отправленного ранее в отставку в связи с неудовлетворительными результатами.

«Милан» в нынешнем сезоне набрал 9 очков в семи проведенных матчах чемпионата Италии и занимает 13-е место в таблице серии А.