Стефано Пиоли назначен главным тренером «Милана»
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Итальянский футбольный клуб «Милан» на своем официальном сайте объявил о назначении Стефано Пиоли главным тренером команды.
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Итальянский футбольный клуб «Милан» на своем официальном сайте объявил о назначении Стефано Пиоли главным тренером команды.
Как отмечается, 53-летний специалист подписал с «россонери» контракт сроком на два года. На посту главного тренера команды Пиоли сменил Марко Джампаоло, отправленного ранее в отставку в связи с неудовлетворительными результатами.
«Милан» в нынешнем сезоне набрал 9 очков в семи проведенных матчах чемпионата Италии и занимает 13-е место в таблице серии А.
Пиоли ранее тренировал целый ряд итальянских клубов, из которых выделяются римский «Лацио», миланский «Интер», «Фиорентина» и «Болонья». Последним местом его работы была «Фиорентина», которую он покинул в апреле текущего года.