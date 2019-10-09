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16:39 (мск), источник: Спорт-Экспресс

В «Монако» еще один русский. Игорь Корнеев приступил к работе в клубе из княжества

Как стало известно «СЭ», экс-тренер сборной России Игорь Корнеев переезжает в Монако, где будет работать в местном клубе, которым владеет российский бизнесмен Дмитрий Рыболовлев.

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Источник: Спорт-Экспресс

Бывший спортивный директор «Зенита» и «Локомотива» станет советником по спортивным вопросам вице-президента и генерального директора «Монако» Олега Петрова. В обязанности Корнеева, в том числе, войдет экспертная оценка потенциальных новичков команды, талантливых игроков и воспитанников своей академии.

Помимо Петрова и Корнеева в клубе есть еще несколько русскоязычных сотрудников. В частности, техническим директором недавно стала Ольга Дементьева, которая помимо всего прочего курирует медицинский департамент. Один из заместителей Петрова — Вячеслав Иванов, занимающийся административными и коммерческими вопросами.

А в самой команде играют два русских футболиста — Александр Головин и пришедший из фарм-клуба «Серкль Брюгге» Кирилл Климов, сын Валерия Климова, экс-полузащитника «Торпедо-ЗИЛ», «Рубина», «Томи» и «Арсенала».

Должность спортивного директора «Монако», которую недавно покинул Майкл Эменало, пока останется вакантной. (Александр Бобров).

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