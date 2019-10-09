В «Монако» еще один русский. Игорь Корнеев приступил к работе в клубе из княжества
Как стало известно «СЭ»,
Как стало известно «СЭ»,
Бывший спортивный директор «Зенита» и «Локомотива» станет советником по спортивным вопросам
Помимо Петрова и Корнеева в клубе есть еще несколько русскоязычных сотрудников. В частности, техническим директором недавно стала Ольга Дементьева, которая помимо всего прочего курирует медицинский департамент. Один из заместителей Петрова — Вячеслав Иванов, занимающийся административными и коммерческими вопросами.
А в самой команде играют два русских футболиста — Александр Головин и пришедший из
Должность спортивного директора «Монако», которую недавно покинул Майкл Эменало, пока останется вакантной. (Александр Бобров).