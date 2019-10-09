Текущие события
Футбол. Сборные
19:30
Бахрейн
Азербайджан
Футбол. Сборные
21:45
Германия
Аргентина
Футбол. Сборные
10.10
Бразилия
Сенегал
Футбол. Сборные
10.10
Таиланд
Конго
Футбол. Чемпионат Европы
10.10
Казахстан
Кипр
Футбол. Чемпионат Европы
10.10
Беларусь
Эстония
Все события
Фоторепортажи
18Кокорин и Мамаев: 11 лет дружбы
8Головкин победил Деревянченко
15:58 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Златан Ибрагимович: Я хочу вернуться в Италию или другой европейский чемпионат

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович заявил о своем желании вернуться в один из европейских чемпионатов.

Наверх
Источник: AP 2019

— Я однозначно хочу вернуться в Италию или другой европейский чемпионат? — цитирует Sky Sport Italia 38-летнего шведа. — Я все еще в состоянии решать исход матчей в одиночку. Уверен, в серии А я бы проявил себя лучше, чем многие из тех, кто там играет сейчас. Мой контракт с «Лос-Анджелесом» истекает в декабре, и пока я не знаю, где продолжу карьеру.

За «Лос-Анджелес Гэлакси» Ибрагимович выступает с 2018 года. С тех пор швед провел в МЛС 56 матчей, в которых забил 52 гола.

Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Глушаков нашел новый клуб
Герой Олимпиады – "жертва" команды мечты
«Нет слов. Одна боль». 20 лет матчу Россия – Украина
Федор Емельяненко заявил, что завершит карьеру через три боя
Кузнецов отсидел дисквалификацию за кокаин и уже забивает в НХЛ
Три очка Ковальчука принесли «Лос-Анджелесу» победу (видео)
Волейболисты сборной России проиграли в матче Кубка мира
Месси: Был удивлен интервью Пике, я бы так не стал поступать
Сборная России проиграла со счетом 0:61 на Кубке мира по регби
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь