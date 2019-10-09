Златан Ибрагимович: Я хочу вернуться в Италию или другой европейский чемпионат

— Я однозначно хочу вернуться в Италию или другой европейский чемпионат? — цитирует Sky Sport Italia 38-летнего шведа. — Я все еще в состоянии решать исход матчей в одиночку. Уверен, в серии А я бы проявил себя лучше, чем многие из тех, кто там играет сейчас. Мой контракт с «Лос-Анджелесом» истекает в декабре, и пока я не знаю, где продолжу карьеру.