Победы, пьянки и тюрьма — веселая жизнь легенды «Арсенала» Тони Адамса

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Одна жизнь — одна команда

Адамс родился на окраине Лондона в небогатой семье. В детстве, как и многие ровесники, Тони был без ума от футбола, но просто пинать мяч в свободное время для мальчика было недостаточно. Игра полностью захватила его, юный Адамс твердо решил стать профессиональным футболистом. А в 13 лет мальчик оказался в академии «Арсенала».

Адамса нельзя назвать суперталантливым, он из тех футболистов, кто добился всего только благодаря упорному труду. Тони был не очень быстрым и не слишком техничным, не имел пушечного удара, но зато здорово читал игру, не боялся жестких стыков, всегда помогал партнерам и действовал с максимальной самоотдачей. Именно за эти качества тренеры академии «канониров» определили Адамса в центр обороны, где он выступал на протяжении всей карьеры.

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Дебют никому на тот момент не известного 17-летнего паренька в «Арсенале» состоялся 5 ноября 1983 года в игре с «Сандерлендом», но твердым игроком основы Адамс стал спустя два года. В молодого защитника поверил только что пришедший в клуб шотландский тренер Джордж Грэм, еще через два года специалист доверил 21-летнему Тони капитанскую повязку.

Адамс вместе с опытным Дэвидом О’Лири образовал непроходимый редут в центре обороны, и вскоре «Арсенал» начал завоевывать титулы, которых у «канониров» не было на протяжении почти двух десятков лет.

В сезоне-1988/1989 произошла одна из самых драматичных развязок в истории чемпионата Англии. «Арсенал» в последнем туре на выезде встречался с лидером первенства «Ливерпулем». Чтобы обойти красных, столичной команде была нужна победа с разницей в два мяча. Благодаря голам Алана Смита и Майкла Томаса заветный трофей оказался у команды Грэма. Адамс провел на поле все 90 минут, выдав блестящий матч.

Под руководством Грэма Тони взял еще один чемпионский титул в 1991 году, стал обладателем Кубка страны, Кубка обладателей Кубков и дважды — Кубка лиги. В 1995 году главный тренер «Арсенала» был неожиданно уволен из-за коррупционного скандала: руководство клуба уличило специалиста в присвоении денежных средств со сделки по покупке одного из футболистов и рассталось с Грэмом. Его сменил Брюс Риох, но уже через год шотландец уступил место легендарному Арсену Венгеру.

Под руководством французского тренера Адамс играл еще шесть лет и сделал два «золотых дубля», выиграв чемпионат и Кубок Англии. В мае 2002-го защитник провел прощальный матч в составе «канониров» и в возрасте 35 лет с чувством выполненного долга повесил бутсы на гвоздь.

За «Арсенал» англичанин провел 669 матчей, это второй результат после его напарника по обороне О’Лири (722). На счету Адамса 49 забитых мячей в составе «канониров». Для центрального защитника это очень солидный результат.

Тони получил от поклонников «канониров» прозвище Мистер Арсенал, Адамсу также поставили прижизненный памятник рядом с домашним стадионом лондонского клуба. Защитник — член Зала славы английского футбола и кавалер Ордена Британской империи.

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Гордость нации

Талантливый защитник «Арсенала» не мог не привлечь внимания тренеров сборной Англии. В 1987 году 20 летний футболист дебютировал в национальной команде в товарищеском матче против испанцев.

Следующим летом Тони попал в заявку «Трех львов» на чемпионат Европы-1988, где его команда провалилась. Англичане проиграли Ирландии (0:1), Нидерландам (1:3), СССР (1:3) и заняли последнее место в группе. Адамс провел все встречи от звонка до звонка и даже забил мяч в ворота советской команды. Однако с прямыми обязанностями по защите собственных ворот, как и его партнеры по обороне, Адамс справился плохо.

Спустя два года лидер «Арсенала» Адамс решением главного тренера английской сборной Бобби Робсона неожиданно оказался вне заявки на чемпионат мира, Евро-1992 защитник пропустил из-за травмы, а на мировое первенство 1994 года Англия сенсационно не квалифицировалась. Возвращение Тони на крупные международные турниры состоялось в 1996-м на домашнем первенстве Европы. Адамс провел хороший турнир, выводил команду на поле с капитанской повязкой, а Англия дошла до полуфинала, уступив будущим чемпионам немцам в серии пенальти.

Через два года Адамс все-таки сыграл на главном футбольном турнире — чемпионате мира. На мундиале во Франции англичане вышли из группы, но в 1/8 финала попали на грозную Аргентину, которой уступили в серии пенальти. Провальный для «Трех Львов» Евро-2000 стал последним крупным турниром для Тони в майке национальной команды.

За 13 лет Адамс провел 66 матчей в составе сборной Англии, в которых стал автором пяти забитых мячей. И хоть Тони не завоевал трофеев с командой, но долгие годы был одним из самых ярких футболистов англичан.

Источник: Reuters

Протирай стакан

На стыке 1980-х и 1990-х главным развлечением футболистов на Туманном Альбионе в свободное от тренировок и игр время было употребление алкогольных напитков, к которым Адамс пристрастился с юности. Спортсмены напивались до беспамятства, устраивали драки в пабах и ночных клубах, гоняли пьяными за рулем, а потом в страшном похмелье шли тренироваться или даже играть. Болельщики «Арсенала» за разгульный образ жизни окрестили Тони вместе с его партнерами Ли Диксоном, Мартином Киоуном и Найджелом Уинтерберном «Пьяной обороной». Над вредными привычками футболистов посмеивались, но в мае 1990 года стало совсем не смешно.

Накачавшийся спиртным Адамс отправился домой с вечеринки на личном авто, но не справился с управлением и на огромной скорости припарковал свой «Форд» прямо в кирпичную стену. По счастливой случайности в ДТП никто не пострадал, но в суде решили проучить футболиста, отправив того за решетку на четыре месяца. Тони вышел после отбытия половины срока, но совершенно не перевоспитался и начал пить еще крепче.

«Моя ежедневная доза — 20 пинт пива. А перед сном — еще несколько бутылок вина», — объяснял Адамс. Однажды в состоянии глубочайшего алкогольного опьянения Тони упал с лестницы в ночном клубе, после чего на его голову пришлось наложить около 30 швов. Тренеры не могли не замечать проблем защитника с режимом, но закрывали на них глаза, так как на футбольном поле Тони умудрялся держать планку.

Наделала шороху и история, приключившаяся с Адамсом в одной из лондонских пиццерий. Защитник отдыхал в компании с партнером по «Арсеналу» Рэем Парлором, но мирной дегустации пива помешали фанаты «Тоттенхэма». Несколько молодых людей стали выкрикивать оскорбления в адрес футболистов, после чего Тони решил в прямом смысле слова остудить их пыл. Адамс сорвал со стены огнетушитель и окатил из него обидчиков пеной.

Постоянные запои поставили крест на первом браке Адамса. Супруга больше не могла жить с футболистом, поэтому в 1996-м ушла от мужа, прихватив с собой троих детей. Какое-то время Тони, сидя в опустевшем доме, продолжал врачевать душевные раны алкоголем, но однажды понял, что в таком темпе долго не протянет.

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В трезвом уме

Первым делом Адамс решил публично рассказать о своей проблеме, чем удивил многих соотечественников. Один из лучших футболистов страны, зарабатывающий миллионы фунтов, в сентябре 1996-го признался в бессилии перед зависимостью и даже хотел завершить карьеру. Венгер уговорил Тони не уходить из футбола, посоветовал тому найти новые хобби, больше времени уделять детям и записаться в клуб анонимных алкоголиков.

«Долгое время у меня было всего две полки: футбол и алкоголь. И я был несчастным. А потом понял, что у меня есть еще и семья, благотворительная деятельность, лечение, футбол, театр, отношения, кино, книги. И вот внезапно моя жизнь стала намного богаче», — рассказывал Адамс.

Общение с товарищами по несчастью и новые увлечения помогли Тони выкарабкаться. Защитник окончательно завязал со спиртным и еще несколько лет отыграл на высоком уровне. В 2000 году футболист решил помочь другим алкоголикам и открыл клинику «Спортивный шанс». В медицинском центре можно пройти лечение от многих видов зависимости: алкогольной, наркотической и даже игровой.

Футболист долгие годы не притрагивается к спиртному, Адамс не сорвался даже в начале нулевых, когда с разницей в два года умерли его родители.

«Я побывал за чертой, но сумел вернуться назад. И пока что на ту сторону меня не тянет», — говорил игрок. Справляться с искушением Тони помогает его вторая супруга, которая подарила ему еще троих детей. У Адамса также подрастают двое внуков.

После окончания футбольной карьеры Тони попробовал себя на тренерском поприще, поработав с английскими «Уикомом» и «Портсмутом», а также с азербайджанской «Габалой». В послужном списке Адамса есть и должность технического директора в китайском клубе «Чунцин Лифань», а последним местом работы была испанская «Гранада». В 2017 году специалист возглавлял команду на протяжении заключительных шести туров чемпионата и не смог спасти ее от вылета.

Впрочем, это его не слишком расстраивает. Адамс знает: бывают в мире вещи похуже поражений на футбольном поле.