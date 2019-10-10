На том же уровне, или как обстоят дела у проходившего сборы в «Кайрате» уроженца Казахстана из Германии

Как известно, в январе 2017 года Евсеев принял участие в УТС алматинского «Кайрата» и сыграл в двух контрольных матчах. Однако затем принял решение остаться в Германии и помочь «Ганзе» завоевать путевку во вторую бундеслигу.

С тех пор «Ганза» так и не справилась с поставленной задачей, тогда как Евсеев не всегда входил в обойму ведущих игроков клуба, проведя в общей сложности 31 матч и забив три гола. Как итог, нынешним летом он сменил «Ганзу» на другой клуб из третьей бундеслиги — «Меппен», подписав контракт до 3 июня 2021 года.

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Надо сказать, что новая команда футболиста не лучше предыдущей. Если «Ганза» в текущем чемпионате после 11 туров идет на десятом месте из 20, то «Меппен» находится на 13-й строчке. Конечно, в дальнейшем турнирная ситуация может измениться, но очевидно, что Евсеев остался на том же уровне.

Неизвестно, как бы у него пошло в «Кайрате», но алматинский клуб, по крайней мере, решает амбициозные задачи, не считая того, что за это время дважды становился серебряным призером КПЛ, а также участвовал в еврокубках. То, что на международной арене южанам не везет, — вопрос другой. В этом смысле «Меппен» является более чем скромным клубом.

Играя за нынешнюю команду, он вряд ли в скором времени дождется вызова в сборную Казахстана, в которой средняя линия укомплектована достаточно квалифицированными исполнителями.