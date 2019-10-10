Текущие события
Футбол. Сборные
1-й тайм
Бразилия
Сенегал
10
Футбол. Сборные
1-й тайм
Таиланд
Конго
10
Футбол. Чемпионат Европы
17:00
Казахстан
Кипр
Футбол. Чемпионат Европы
19:00
Беларусь
Эстония
Футбол. Сборные
19:00
Косово
Гибралтар
Футбол. Сборные
20:00
Буркина-Фасо
Габон
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Нидерланды
Северная Ирландия
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Словакия
Уэльс
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Хорватия
Венгрия
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Латвия
Польша
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Македония
Словения
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Австрия
Израиль
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Россия
Шотландия
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Бельгия
Сан-Марино
Футбол. Сборные
21:45
Сербия
Парагвай
Футбол. Сборные
22:45
Алжир
ДР Конго
Футбол. Сборные
11.10
Венесуэла
Боливия
Все события
Фоторепортажи
15Россия — Украина: самый обидный гол нашего футбола
12А вы помните, как забивали Савин и Денисов? 13 лет победе молодежной сборной России над Португалией
12:32 (мск), источник: Vesti.kz

На том же уровне, или как обстоят дела у проходившего сборы в «Кайрате» уроженца Казахстана из Германии

Уроженец Темиртау Вилли Евсеев ранее готов был рассмотреть предложения о выступлении за сборную Казахстана. При этом считал, что для роста его карьеры будет лучше продолжить выступления в чемпионате Германии. Однако, как показало время, 27-летний полузащитник не сильно в этом преуспел. Более подробно рассказывает корреспондент Vesti.kz.

Наверх

Как известно, в январе 2017 года Евсеев принял участие в УТС алматинского «Кайрата» и сыграл в двух контрольных матчах. Однако затем принял решение остаться в Германии и помочь «Ганзе» завоевать путевку во вторую бундеслигу.

С тех пор «Ганза» так и не справилась с поставленной задачей, тогда как Евсеев не всегда входил в обойму ведущих игроков клуба, проведя в общей сложности 31 матч и забив три гола. Как итог, нынешним летом он сменил «Ганзу» на другой клуб из третьей бундеслиги — «Меппен», подписав контракт до 3 июня 2021 года.

Читайте также
Футболистов «Кайрата» исключили из молодежной сборной Казахстана

Надо сказать, что новая команда футболиста не лучше предыдущей. Если «Ганза» в текущем чемпионате после 11 туров идет на десятом месте из 20, то «Меппен» находится на 13-й строчке. Конечно, в дальнейшем турнирная ситуация может измениться, но очевидно, что Евсеев остался на том же уровне.

Неизвестно, как бы у него пошло в «Кайрате», но алматинский клуб, по крайней мере, решает амбициозные задачи, не считая того, что за это время дважды становился серебряным призером КПЛ, а также участвовал в еврокубках. То, что на международной арене южанам не везет, — вопрос другой. В этом смысле «Меппен» является более чем скромным клубом.

Играя за нынешнюю команду, он вряд ли в скором времени дождется вызова в сборную Казахстана, в которой средняя линия укомплектована достаточно квалифицированными исполнителями.

Напомним, что Евсеев, будучи ребенком, вместе с родителями переехал в Германию, где начал заниматься футболом в школе клуба «Ганновер 96». В его карьере также были немецкие «Вольфсбург», «Нюрнберг», «Хольштайн», австрийский «Винер-Нойштадт». Поиграл и за юношеские сборные Германии до 17 и 18 лет.

Читайте также
Кайрат
НовостиМатчиСоставСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Прямая трансляция боев андеркарта вечера бокса Головкин - Деревянченко
На кону выход на Евро: что ждет Россию в матче с Шотландией
Месси назвал лучший гол в карьере
В «Крыльях» не исключили ухода игрока сборной России из команды
Малком из-за травмы не сыграет за «Зенит» до зимнего перерыва
Трем тройным акселям быть? Чем удивит Туктамышева в Финляндии
Третья ракетка мира откажется от гражданства США в пользу Японии
Самолет с футболистами из Польши сел в Челябинске из-за ЧП
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь