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19:37 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Прокуратура требует приговорить Алонсо к 2,5 годам за налоговые нарушения

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Прокуратура Испании требует приговорить бывшего футболиста мадридского «Реала» и национальной сборной Хаби Алонсо к двум с половиной годам заключения за налоговые преступления, сообщает Франс Пресс.

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Источник: Спорт РИА Новости

Алонсо подозревается в уклонении от уплаты налогов в 2010, 2011 и 2012 годах. По мнению прокуратуры, он недоплатил испанской казне более двух миллионов евро. Как утверждает сторона обвинения, экс-полузащитник скрывал доходы от имиджевых прав, формально передав их в 2009 году компании со штаб-квартирой на Мадейре (Португалия), которая принадлежала компании, зарегистрированной в Панаме, владельцем которой на 100% был сам футболист.

На данный момент в Мадриде проходят судебные слушания. Ранее прокуратура требовала приговорить Алонсо к пяти годам, но после уплаты экс-футболистом трех миллионов евро, сторона обвинения смягчила требования.

Решение суда ожидается в ближайшие несколько недель.

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