Прокуратура требует приговорить Алонсо к 2,5 годам за налоговые нарушения

Алонсо подозревается в уклонении от уплаты налогов в 2010, 2011 и 2012 годах. По мнению прокуратуры, он недоплатил испанской казне более двух миллионов евро. Как утверждает сторона обвинения, экс-полузащитник скрывал доходы от имиджевых прав, формально передав их в 2009 году компании со штаб-квартирой на Мадейре (Португалия), которая принадлежала компании, зарегистрированной в Панаме, владельцем которой на 100% был сам футболист.