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20:50 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Моуринью отказал «Лиону», потому что договорился с другим клубом

Стало известно, почему известный португальский тренер Жозе Моуринью отказался возглавлять «Лион».

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Источник: Reuters

Президент клуба Жан-Мишель Олас заявил, что португалец уже договорился с другоим клубом, сообщает TalkSport.

По версии издания, речь идет, скорее всего, о «Тоттенхэме», который может покинуть Маурисио Покеттино.

7 октября с поста главного тренера «Лиона» ушел в отставку Силвинью. Исполняющим обязанности рулевого команды стал Жераль Батикль.

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