Моуринью отказал «Лиону», потому что договорился с другим клубом
Стало известно, почему известный португальский тренер Жозе Моуринью отказался возглавлять «Лион».
Стало известно, почему известный португальский тренер Жозе Моуринью отказался возглавлять «Лион».
Президент клуба
По версии издания, речь идет, скорее всего, о «Тоттенхэме», который может покинуть Маурисио Покеттино.
7 октября с поста главного тренера «Лиона» ушел в отставку Силвинью. Исполняющим обязанности рулевого команды стал Жераль Батикль.