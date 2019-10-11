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11:03 (мск), источник: Lenta.Ru

Роберто Карлос описал безумие в «Реале» эпохи «галактикос»

Бывший защитник мадридского «Реала» Роберто Карлос вспомнил, как в годы игры за клуб ему и его партнерам удавалось совершать множество «безумных» поступков. Слова спортсмена приводит AS.

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Источник: AP 2019

Бразилец рассказал, что после каждого матча футболистов ждали частные самолеты, которые отправлялись «по всем направлениям». «Мы встречались в частном терминале аэропорта в Мадриде. Дэвид Бекхэм улетал бог знает куда, Луиш Фигу и Зинедин Зидан тоже, я и Роналдо… и нам всегда нужно было тренироваться на следующий день», — вспомнил Карлос.

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По словам защитника, он молился о том, чтобы игры проходили по субботам, чтобы он успевал улететь и посмотреть «Формулу-1» в воскресенье. «Частные самолеты были везде. Безумие», — заявил бразилец.

Период в истории «Реала» с 2000 по 2007-й принято называть «эрой галактикос». Тогда за клуб играли звездные футболисты, в числе которых были Зидан, Бекхэм, Фигу и Роналду. Роберто Карлос появился в Мадриде в 1996-м и ушел из команды в 2007-м. За это время он четыре раза выиграл чемпионат Испании и трижды — Лигу чемпионов.

Также защитник выступал за итальянский «Интер», турецкий «Фенербахче», российский «Анжи» и индийский «Дели Дайнамос». В составе сборной Бразилии он стал чемпионом мира в 2002 году и вице-чемпионом — в 1998-м.

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