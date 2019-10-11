Обидчик сборной Казахстана продлил контракт с клубом перед матчем отбора на Евро-2020 в Нур-Султане

Его предыдущее соглашение было рассчитано до 2021 года и в итоге было пролонгировано еще на два года.

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23-летний Янну является воспитанником «Манчестер Юнайтед», в академии которого занимался с 11 лет. В 2014-м перешел в АПОЭЛ. Дебютировал за команду из Никосии 30 июля 2014 года в матче третьего отборочного раунда Лиги чемпионов против финского клуба ХИК, в котором вышел на замену на 75-й минуте вместо Мариоса Антониадиса.

С 2014-го выступал за молодежную сборную Кипра, а 3 июня 2017 года дебютировал за национальную команду в товарищеском матче против Португалии, в котором вышел на замену на 67-й минуте вместо Нектариоса Александру.

Отметим, Казахстан проиграл Кипру со счетом 1:2. У хозяев на 34-й минуте отличился Темирлан Ерланов, на что гости ответили точными ударами Пиероса Сотириу и Николаса Янну на 73-й и 84-й минутах соответственно.

После семи туров в группе I лидерство с 21 очком сохранила Бельгия, которая на три пункта опередила идущую следом Россию. На третью строчку с десятью баллами вышел Кипр, от которого на три очка отстал Казахстан. Шотландия с шестью очками расположилась на пятом месте, тогда как таблицу замкнула команда Сан-Марино, проигравшая семь матчей с разницей мячей 0−37.