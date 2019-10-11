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13:56 (мск), источник: Lenta.Ru

Титульный спонсор задумался об отказе от «Манчестер Юнайтед»

Компания Chevrolet не планирует продлевать спонсорское соглашение с английским «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает The Times.

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Источник: AP 2019

По информации источника, представители титульного спонсора «красных дьяволов» считают, что из-за низких результатов клуба в последние несколько лет МЮ перестал быть привлекательным в коммерческом плане.

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На данный момент шансы на продление контракта оцениваются очень невысоко.

Действующий контракт автомобильного бренда с манкунианцами был заключен в 2012 году. Chevrolet по условиям соглашения должен выплатить клубу 450 миллионов фунтов стерлингов (510 миллионов евро). Контракт истекает в 2021 году. Английская команда уже занялась поисками нового спонсора.

«Манчестер Юнайтед» — рекордсмен Англии по количеству побед в чемпионате страны (20), однако последний титул «красные дьяволы» завоевали в сезоне-2012/2013.

В нынешнем сезоне МЮ после восьми туров имеет в активе девять очков и располагается на 12-м месте в Английской премьер-лиге.

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