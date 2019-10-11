Титульный спонсор задумался об отказе от «Манчестер Юнайтед»
Компания Chevrolet не планирует продлевать спонсорское соглашение с английским «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает The Times.
Компания Chevrolet не планирует продлевать спонсорское соглашение с английским «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает The Times.
По информации источника, представители титульного спонсора «красных дьяволов» считают, что
На данный момент шансы на продление контракта оцениваются очень невысоко.
Действующий контракт автомобильного бренда с манкунианцами был заключен в 2012 году. Chevrolet по условиям соглашения должен выплатить клубу 450 миллионов фунтов стерлингов (510 миллионов евро). Контракт истекает в 2021 году. Английская команда уже занялась поисками нового спонсора.
«Манчестер Юнайтед» — рекордсмен Англии по количеству побед в чемпионате страны (20), однако последний титул «красные дьяволы» завоевали в сезоне-2012/2013.
В нынешнем сезоне МЮ после восьми туров имеет в активе девять очков и располагается на 12-м месте в Английской