Титульный спонсор задумался об отказе от «Манчестер Юнайтед»

Источник: AP 2019

По информации источника, представители титульного спонсора «красных дьяволов» считают, что из-за низких результатов клуба в последние несколько лет МЮ перестал быть привлекательным в коммерческом плане.

На данный момент шансы на продление контракта оцениваются очень невысоко.

Действующий контракт автомобильного бренда с манкунианцами был заключен в 2012 году. Chevrolet по условиям соглашения должен выплатить клубу 450 миллионов фунтов стерлингов (510 миллионов евро). Контракт истекает в 2021 году. Английская команда уже занялась поисками нового спонсора.

«Манчестер Юнайтед» — рекордсмен Англии по количеству побед в чемпионате страны (20), однако последний титул «красные дьяволы» завоевали в сезоне-2012/2013.