Назван лучший футболист сентября в АПЛ
Нападающий лондонского «Арсенала» и сборной Габона
Нападающий лондонского «Арсенала» и сборной Габона
В минувшем месяце 30-летний африканец провел четыре матча в чемпионате, в которых отметился пятью забитыми мячами. В голосовании, прошедшем на официальном сайте АПЛ, Обамеянг обошел Трента
9 октября болельщики «Арсенала» признали лучшим футболистом команды в сентябре французского полузащитника Маттео Гендузи.
Приз лучшему тренеру АПЛ по итогам сентября получил наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп. Немецкий специалист стал обладателем престижной награды второй раз подряд. Его подопечные лидируют в чемпионате, выиграв все восемь матчей.