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15:36 (мск), источник: Lenta.Ru

Назван лучший футболист сентября в АПЛ

Нападающий лондонского «Арсенала» и сборной Габона Пьер-Эмерик Обамеянг признан лучшим футболистом Английской премьер-лиги (АПЛ) в сентябре. Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте турнира.

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Источник: AP 2019

В минувшем месяце 30-летний африканец провел четыре матча в чемпионате, в которых отметился пятью забитыми мячами. В голосовании, прошедшем на официальном сайте АПЛ, Обамеянг обошел Трента Александра-Арнольда («Ливерпуль»), Кевина де Брейне, Рияда Мареза (оба — «Манчестер Сити»), Джона Макгинна («Астон Вилла»), Рикарду Перейру («Лестер Сити»), Сон Хын Мина («Тоттенхэм») и Каллума Уилсона («Борнмут»).

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9 октября болельщики «Арсенала» признали лучшим футболистом команды в сентябре французского полузащитника Маттео Гендузи.

Приз лучшему тренеру АПЛ по итогам сентября получил наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп. Немецкий специалист стал обладателем престижной награды второй раз подряд. Его подопечные лидируют в чемпионате, выиграв все восемь матчей.

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