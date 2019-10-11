Гол форварда «Кайрата» признан самым красивым в 29-м туре КПЛ

Первое место в голосовании венгерский футболист занял, набрав 67 процентов голосов респондентов. Он дважды отличился в матче с «Актобе» (6:0), а особенно ярким получился его первый гол.

Вместе с Эппелем в голосовании участвовали голы его одноклубника Конрада Вжесиньскиа, а также Жоао Пауло («Ордабасы»), Аслана Дарабаева («Жетысу») и Элгуджы Лобжанидзе («Тараз»).

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/IHoEcIqFabQ" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.