Гол форварда «Кайрата» признан самым красивым в 29-м туре КПЛ
Нападающий «Кайрата» Мартон Эппель стал победителем голосования среди читателей Vesti.kz на звание автора лучшего гола 29-го тура казахстанской
Нападающий «Кайрата» Мартон Эппель стал победителем голосования среди читателей Vesti.kz на звание автора лучшего гола 29-го тура казахстанской
Первое место в голосовании венгерский футболист занял, набрав 67 процентов голосов респондентов. Он дважды отличился в матче с «Актобе» (6:0), а особенно ярким получился его первый гол.
Вместе с Эппелем в голосовании участвовали голы его одноклубника Конрада Вжесиньскиа, а также Жоао Пауло («Ордабасы»), Аслана Дарабаева («Жетысу») и Элгуджы Лобжанидзе («Тараз»).
На данный момент первое место в турнирной таблице занимает «Кайрат» с 62 очками. Следом расположился «Тобол», у которого 59 очков, а на третьей позиции находится «Астана» с 57 баллами. При этом у столичного клуба и костанайцев есть игра в запасе.