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18:19 (мск), источник: Vesti.kz

Гол форварда «Кайрата» признан самым красивым в 29-м туре КПЛ

Нападающий «Кайрата» Мартон Эппель стал победителем голосования среди читателей Vesti.kz на звание автора лучшего гола 29-го тура казахстанской премьер-лиги.

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Первое место в голосовании венгерский футболист занял, набрав 67 процентов голосов респондентов. Он дважды отличился в матче с «Актобе» (6:0), а особенно ярким получился его первый гол.

Вместе с Эппелем в голосовании участвовали голы его одноклубника Конрада Вжесиньскиа, а также Жоао Пауло («Ордабасы»), Аслана Дарабаева («Жетысу») и Элгуджы Лобжанидзе («Тараз»).

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На данный момент первое место в турнирной таблице занимает «Кайрат» с 62 очками. Следом расположился «Тобол», у которого 59 очков, а на третьей позиции находится «Астана» с 57 баллами. При этом у столичного клуба и костанайцев есть игра в запасе.

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