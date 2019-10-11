Текущие события
Футбол. Сборные
21:00
Марокко
Ливия
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Черногория
Болгария
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Чехия
Англия
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Украина
Литва
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Португалия
Люксембург
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Турция
Албания
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Исландия
Франция
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Андорра
Молдавия
Футбол. Сборные
12.10
Уругвай
Перу
Все события
Фоторепортажи
10Знарок вернулся, чтобы развалить СКА
17Торт, рыба и музыка от Руслана Нигматуллина
20:34 (мск), источник: Vesti.kz

Футболиста сборной Казахстана дисквалифицировали на пять матчей

Хавбек «Кайсара» и сборной Казахстана Асхат Тагыберген дисквалифицирован на пять матчей. Такое решение приняла Контрольно-дисциплинарная комиссия Казахстанской федерации футбола (КФФ), сообщает официальный сайт организации.

Наверх

Наказан Тыгберген за удар соперника рукой в момент остановки игры в финале Кубка против «Атырау», в котором «Кайсар» выиграл в дополнительное время — 2:1. За недисциплинированное поведение, выразившееся в виде шести желтых карточек, «нефтяники» оштрафованы на 50 МРП.

В КПЛ за пять желтых карточек в матче с «Окжетпесом» на те же 100 МРП оштрафован «Тараз».

Казахстан
НовостиМатчиСоставСтатистика
Атырау
НовостиМатчиСоставСтатистика
Кайсар
НовостиМатчиСоставСтатистика
Тараз
НовостиМатчиСоставСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Футболиста сборной Казахстана дисквалифицировали на пять матчей
Российские футболисты вырвали вничью в матче отбора на МЧЕ-2021
Российский гимнаст выиграл золото ЧМ в индивидуальном многоборье
Вице-чемпион Олимпиады прокомментировал уход от Этери Тутберидзе
Бразильский клуб заинтересован в подписании форварда «Спартака»
Сборная России показала закулисье матча против Шотландии (видео)
В Сети появилось видео страшного ДТП с участием чемпиона мира
«Ак Барс» принимает ЦСКА в матче КХЛ (трансляция)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь