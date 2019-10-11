Футболиста сборной Казахстана дисквалифицировали на пять матчей

Наказан Тыгберген за удар соперника рукой в момент остановки игры в финале Кубка против «Атырау», в котором «Кайсар» выиграл в дополнительное время — 2:1. За недисциплинированное поведение, выразившееся в виде шести желтых карточек, «нефтяники» оштрафованы на 50 МРП.