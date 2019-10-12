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10:01 (мск), источник: Чемпионат.com

Бекхэм хочет стать агентом Мбаппе

Бывший футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм хочет стать агентом нападающего «ПСЖ» и национальной команды Франции Килиана Мбаппе, информирует Daily Mail.

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Источник: AP 2019

Ранее сообщалось, что бывший футболист летом учредил агентскую фирму под названием Footwork Management Limited, в которой в качестве директоров числятся он сам, его близкий друг Дэйв Гарднер и Никола Хаусон, имеющий опыт работы главой пиар-службы.

Бекхэм хочет, чтобы его первым клиентом стал Килиан Мбаппе. Англичанин считает, что сотрудничество с Мбаппе может дать его компании неплохую прибыль, поскольку будущее француза в «ПСЖ» остаётся пока нерешённым. Бекхэм планирует предложить услуги французского форварда «Реалу» и «Манчестер Сити».

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Мбаппе провёл 4 матча, забив 1 гол и сделав 2 результативные передачи.

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