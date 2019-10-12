«Барселона» намерена предложить Месси контракт на 10 лет
«Барселона» уже работает над новым контрактом для своего капитана Лионеля Месси, утверждает Cadena Ser.
«Барселона» уже работает над новым контрактом для своего капитана Лионеля Месси, утверждает Cadena Ser.
Согласно информации источника, руководство каталонского клуба намерено удержать 32-летнего нападающего на «Камп Ноу» минимум до 2022 года. При этом
Месси выступает за первую команду каталонского клуба с 2005 года. В составе «Барселоны» нападающий в 692 матчах забил 604 мяча и стал лучшим бомбардиром в истории