«Барселона» намерена предложить Месси контракт на 10 лет

Согласно информации источника, руководство каталонского клуба намерено удержать 32-летнего нападающего на «Камп Ноу» минимум до 2022 года. При этом сине-гранатовые готовы предложить аргентинцу контракт сроком на 10 лет, который будет выходить за рамки футбольного поля. Таким образом, «Барселона» хочет связать с собой бренд «Месси» даже после завершения футболистом карьеры.